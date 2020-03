Elina Svitolina montre des mouvements de danse qui rendraient même Gael Monfils jaloux

Elina Svitolina profite du temps libre dont elle dispose après la suspension de la tournée WTA. La numéro 5 mondiale a montré ses talents de danseuse dans une série de vidéos Tiktok qu’elle a partagées avec ses nombreux fans d’Instagram.

Elina a dansé en solo, mais de nombreux fans ont manqué son petit ami, Gael Monfils, dans la vidéo. Cependant, Svitolina a assez bien synchronisé ses mouvements et a été appréciée par beaucoup de ses fans.

Et ce n’est pas sa première fois à faire des vidéos TikTok.

La star du tennis ukrainienne Elina Svitolina a publié une vidéo de sa danse au #VibeChallenge il y a environ une semaine. Voir la vidéo ici. De nos jours, même si la quarantaine éloigne Monfils et Svitolina des tribunaux, ils peuvent en profiter et passer du temps de qualité à la maison.

“Pour partager les mêmes objectifs, le dévouement et l’expérience est quelque chose d’incroyable”, a déclaré Monfils au circuit ATP. “C’est un sport très individuel et égoïste, et la plupart du temps nous (moi et Elina) sommes seuls, mais nous apprécions le temps nous avons ensemble: à domicile ou en tournois.

“J’espère que je l’aide, et lorsque nous nous entraînons ensemble, nous rions. Peut-être, je suis plus sérieux quand je frappe avec elle, car je veux aider Elina à atteindre ses objectifs”, a déclaré Gael Monfils.