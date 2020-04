Elina Svitolina n’est pas sûre de voyager en Chine pendant deux ans

N ° 5 mondial Elina Svitolina dit qu’elle ne peut voyager pour jouer aucun tournoi en Chine pendant les deux prochaines années en raison de problèmes de sécurité concernant sa santé. S’adressant à l’émission YouTube «Big Tennis Ukraine», Svitolina a déclaré: «Il est possible que nous puissions encore jouer cette année, mais après septembre.

Chaque pays organise sa quarantaine de différentes manières, de sorte que tout pourrait être retardé plus longtemps. Peut être [we’ll play] en octobre. La Chine s’est déjà plus ou moins rétablie, peut-être qu’ils nous inviteront à y jouer … mais je ne sais pas si je veux y voler dans les deux prochaines années. “

L’Ukrainien passe actuellement la période de verrouillage en Suisse avec son petit ami Gael Monfils, qui joue sur le circuit ATP. Pour l’instant, tous les événements de tennis jusqu’au 13 juillet ont été suspendus et les organisateurs de l’ATP et de la WTA ont annoncé qu’ils prendraient un appel d’ici le 1er juin au sujet des événements après cela.

Plusieurs événements WTA sont prévus en Chine selon le calendrier régulier des tournées à l’automne – dont certains pourraient changer en raison du report des championnats de Roland Garros à septembre. Les finales de la saison WTA se déroulent à Shenzhen où Ash Barty a battu Svitolina en finale l’année dernière – Svitolina avait remporté le titre en 2018.

La Chine a été à l’origine de l’épidémie de Covid-19 qui a provoqué plus de 2 millions de cas dans le monde et fait plus de 160 000 morts.