Elina Svitolina remportera probablement un chelem bientôt

Storm Sanders a perdu contre Elina Svitolina en deux sets lors d’un match d’une durée inférieure à une heure. Cependant, l’Australien a retiré de nombreux points positifs du match et a parlé de l’Ukrainien. «C’est évidemment une très, très bonne joueuse, dans le top cinq, et oui, elle va probablement gagner un Slam bientôt.

C’était une expérience cool et incroyable de jouer avec elle », a évalué Sanders. “En fait, je pensais que j’avais quelques chances de le rendre égal dans le premier set et j’ai probablement poussé un peu trop fort et appuyé un peu trop tôt, faisant des erreurs non forcées”.

“Je pense que c’est ce que font les bons joueurs – ils vous font ressentir cette pression et vous font essayer d’aller un peu plus”. Une carrière barrée par des blessures, Sanders a franchi de nombreux jalons cette semaine, qui n’est pas encore terminée car elle est toujours en vie en double.

«J’ai passé une très bonne semaine ici en simple. Je me suis qualifié et j’ai gagné mon premier tour et je ne l’ai pas fait depuis, comme il y a six ans. Alors oui, je suis vraiment content de ça. Jusqu’ici, c’était une bonne semaine. J’ai encore obtenu des doubles », a déclaré Sanders.

«J’ai apprécié de jouer à un niveau un peu plus élevé et d’essayer de gagner des matchs consécutivement et de me sentir bien. En termes de classement, je pense que j’entrerai dans les 300, probablement environ 270, ce dont je suis assez content après environ cinq ou six tournois ».

Elle a en outre ajouté: «J’espère que cela ouvrira quelques opportunités supplémentaires avec certains événements de qualification WTA, et que nous entrons également dans le tableau principal de certains événements ITF. Je cherche à jouer des qualifications de Slams, donc je dois augmenter mon classement un peu plus haut, mais c’est un début passionnant pour l’année “.