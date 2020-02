Elina Svitolina révèle ses principaux objectifs pour le reste de 2020 malgré un démarrage lent

La joueuse ukrainienne la mieux classée, Elina Svitolina, a fait des montagnes russes en 2019, atteignant deux demi-finales majeures consécutives à Wimbledon et à l’US Open, mais n’a pas remporté le titre WTA pour la première fois depuis 2012. Aux prises avec un genou Blessée au printemps, Elina a dû rater quelques tournois importants, retrouver le sang-froid par la suite et réaliser ces runs profonds à Londres et à New York pour terminer dans le top-6 de fin d’année pour la troisième année consécutive.

Svitolina a passé l’intersaison à Dubaï où elle a réclamé des titres en 2017 et 2018, oubliant de signer pour les championnats de tennis en franchise de Dubaï de cette semaine, mais entrant dans le tirage au sort après avoir remporté un joker. Svitolina tentera de renverser la vapeur lors de l’un de ses événements préférés, prenant un départ lent jusqu’à présent en 2020 avec seulement quatre victoires en huit matchs et n’ayant pas atteint la demi-finale lors des trois tournois auxquels elle a participé.

L’Ukrainienne estime qu’il n’y a aucune raison de paniquer, travaillant dur sur son jeu et espérant trouver la cohérence et rester en bonne santé pour le reste de l’année, à partir de Dubaï où il a toujours aimé jouer. Elina a également évoqué les Jeux Olympiques et son désir de remporter le titre pour l’Ukraine, ainsi que les épreuves du Grand Chelem où elle n’a pas encore fait tout son chemin et écrit son nom parmi les légendes.

“J’essaie de prendre un jour à la fois; je ne précipite pas les choses. J’essaie de bien me préparer, de me sentir bien là-bas. Pour moi, c’est agréable d’être de retour ici à Dubaï où j’ai de bons souvenirs. C’est ce qui compte pour moi pour l’instant “, a déclaré Svitolina.

“J’ai gagné ce tournoi à deux reprises, en faisant quelque chose ici par le passé. Je dois essayer de trouver un moyen d’entrer dans la même routine et de bien jouer; c’est plus une question de confiance que de pression. Pour moi, je pense que l’objectif principal maintenant serait essayer de retrouver mon jeu et mon rythme; aussi pour rester en bonne santé tout au long de l’année.

Quand je me sens bien, je peux jouer à un niveau élevé; Je reviendrai au sommet si je reste en bonne santé et que je joue au tennis de manière cohérente. J’essaie de me concentrer sur des choses positives; Je n’ai pas mal joué jusqu’à présent malgré de mauvais résultats, je suis sur la bonne voie.

Je dois travailler dur sur le terrain pour être prêt à relever le défi; tout le monde est super en forme maintenant et chaque match depuis le début du tournoi est important. Vous devez être à 100% et c’est ce sur quoi j’essaie de travailler.

Je veux bien jouer aux Jeux olympiques et essayer d’obtenir une médaille d’or pour l’Ukraine. Le Grand Chelem, bien sûr, est toujours l’objectif ultime pour chaque joueur de tennis. ”