Elina Svitolina se dirige vers la course au titre dans un combat de trois heures contre Bouzkova

Elina Svitolina a remporté son premier titre pour 2020 à Monterrey dimanche. Svitolina, qui était la tête de série ici cette semaine, et son adversaire, Marie Bouzkova joué leur cœur dans une bataille de trois heures qui a vu l’Ukrainien gagner 7-5, 4-6, 6-4.

Il s’agit du premier titre de Svitolina en plus d’un an depuis qu’elle a remporté les finales WTA 2018, et le 15e au total. Cette semaine, Svitolina était entrée dans le tournoi à la suite de résultats inquiétants. Après le match, le monde non.

5 ont partagé: «C’est incroyable. C’est un autre pas vers mes objectifs et je vais dans la bonne direction. Je suis content que ça marche dans le bon sens ». Le monde non. 5 a touché six as et a remporté près de 73% des points lors de son premier service.

Bouzkova n’a touché aucun as et a remporté 60% des points à son premier service. Alors que les deux joueurs avaient leurs chances de casser le service de l’adversaire, le joueur le mieux classé était mieux en mesure de les sauver. Svitolina a sauvé 14 des 18 points de rupture qu’elle a rencontrés tandis que Bouzkova a sauvé neuf des 14 points de rupture qu’elle a rencontrés.

Parlant du match et donnant le mérite à son adversaire de 21 ans, elle le méritait, a ajouté Svitolina, «Marie se battait très bien, et je pense que c’était un match de très haut niveau. Nous jouons tous les deux bien, nous nous battons et il n’y a pas de parties faciles.

Je pense que les gens nous ont vraiment poussés à jouer de notre mieux, et c’était incroyable d’obtenir le soutien du peuple mexicain ». Crédit photo: Twitter