Elina Svitolina se rend en finale; jouera Marie Bouzkova pour une dernière victoire

Graine supérieure Elina Svitolina et neuvième graine Marie Bouzkova s’affronteront en finale de Monterrey après avoir disputé leurs demi-finales respectives samedi. Plus tôt, lors de la première des deux demi-finales, le Tchèque a renversé la deuxième tête de série Johanna Konta 6-3, 6-4 en une heure et 41 minutes.

Il s’agit de la première finale en carrière de 21 ans dans une épreuve WTA. Un Bouzkova ravi a déclaré après le match: «J’adore jouer au Mexique. J’ai toujours autant d’amour ici. C’est une sensation incroyable et j’ai l’impression de jouer à la maison.

Je suis vraiment excité d’être en finale demain ». En finale, Bouzkova a un dernier test sous la forme du n ° mondial. 7, Svitolina. Tout au long de cette semaine, Svitolina a canalisé son meilleur et a dépassé ses performances capricieuses précédentes pour se rendre à la première finale de cette saison.

Contre Arantxa Rus en demi-finale, Svitolina n’a perdu qu’un match avant de terminer le match en 50 minutes, 6-0, 6-1. Bien qu’elle n’ait fait face à aucun point de rupture, Svitolina a également cassé son adversaire cinq fois au cours du match.

Elle a également remporté près de 88 pour cent de points lors de son premier service à 39 pour cent de Rus. Après le match, analysant sa performance, Svitolina a observé: «C’était un match incroyable de ma part. J’étais très solide par rapport à la ligne de base et je servais bien, alors j’espère que je pourrai continuer ainsi pour la finale ».

Ce sera la deuxième rencontre entre Bouzkova et Svitolina. Lors de leur match précédent, en pré-quart de finale de l’Open de Guangzhou 2019, Bouzkova avait remporté la victoire sur son rival plus expérimenté. Crédit photo: Twitter