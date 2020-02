Elina Svitolina, tête de série, ouvre la course avec succès

Septième graine Lin Zhu de la Chine a été le seul joueur tête de série à s’écraser mercredi à l’Open de Thaïlande, à Hua Hin. Six matchs en simple ont été disputés, dont quatre en huitièmes de finale et deux en affrontements au premier tour. Qualification suisse Leonie Kung bouleversé Zhu dans les sets 6-3, 6-1 en 70 minutes.

Le 283e Kung classé jouera la troisième tête de série et le joker Qiang Wang en quart de finale. Wang a gagné contre Katarzyna Kawa 6-3, 6-4 en une heure et 29 minutes. Quatrième graine Saisai Zheng mis fin à la course de qualification En-Shou Liang dans les pré-quarts avec une victoire de 6-4, 6-3 en une heure et 20 minutes.

Elle attend le gagnant entre Patricia Maria Tig et Xiaodi You en quart de finale. Huitième graine Nao Hibino vaincu le perdant chanceux thaïlandais Peangtarn Plipuech dans leur match de deuxième tour. Hibino a gagné 6-0, 6-1 en 53 minutes. Top-graine Elina Svitolina également avancé dans le tirage au sort.

L’Ukrainienne, qui a disputé son premier match contre les Pays-Bas Bibiane Schoofs Mercredi, a battu la Néerlandaise 6-2, 6-4 en une heure et 19 minutes. Elle affrontera le qualificatif australien Sanders de tempête en pré-quart de finale.

Après sa victoire, Svitolina a déclaré: «C’était un peu venteux mais nous sommes tous les deux dans les mêmes conditions, alors j’ai juste essayé de me concentrer sur ce que je dois faire sur le terrain. J’ai essayé de vraiment me battre pour chaque point et je pense qu’au final, j’ai trouvé mon jeu et j’ai joué un match très solide ».

Dans le dernier match du premier tour, cinquième tête de série Magda Linette vaincu Kateryna Bondarenko 6-2, 6-2 en 66 minutes. Elle joue Shuai Peng au deuxième tour. Crédit photo: WTA Twitter