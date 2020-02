Elina Svitolina visite SkyBar à Hua Hin

Tennis – L’Ukrainienne Elina Svitolina est à Hua Hin cette semaine pour le WTA Thailand Open dans la ville et les organisateurs du tournoi l’ont invitée à l’un des endroits les plus célèbres de la ville – le SkyBar. Le SkyBar est l’une des attractions les plus populaires de Hua Hin et les sols du bar sont en verre.

Svitolina a pris sa raquette pour une séance photo et l’a publiée sur son compte Instagram. Svitolina, qui est la tête de série à Hua Hin, jouera son premier match de la ronde WTA contre la Néerlandaise Bibiane Schoofs. Elle sera également partenaire de Hong Kong Ng Kwan Yau dans l’épreuve de double et les deux s’affronteront contre l’équipe de Han Xinyun / Bibiane Schoofs au premier tour du tirage au sort.

Lors du récent Open d’Australie à Melbourne, Svitolina a perdu contre l’Espagne Garbine Muguruza au troisième tour du tournoi. Elle a également disputé la Fed Cup pour l’Ukraine la semaine dernière pour la première fois en trois ans et a remporté 2 de ses 3 matchs dans l’événement.

Svitolina est actuellement classée n ° 4 au classement mondial WTA. L’Ukrainien a remporté 13 titres en simple WTA, dont les finales WTA 2018. Elle a atteint sa première demi-finale du Grand Chelem aux Championnats de Wimbledon 2019 et a poursuivi avec une deuxième demi-finale consécutive à l’US Open 2019.