Elina Svitolina vous apprend à vous entraîner à la maison avec un pot Nutella

Elina Svitolina a publié un nouveau circuit complet pour ses fans à utiliser lors de l’entraînement à la maison et ce n’est pas votre circuit habituel. Le numéro 5 mondial ukrainien a inclus un pot de Nutella et quelques bouteilles d’eau pour rendre tout plus difficile.

Selon Svitolina, son circuit complet du corps d’en haut a trois niveaux de difficulté.

Chaque exercice prend 50 secondes de travail et vous avez droit à 10 secondes de repos avant de passer au suivant. Après avoir effectué tous les exercices, vous avez terminé un ensemble. Selon votre condition physique, vous pouvez faire 4 séries de chaque exercice (niveau 1), 5 à 6 séries (niveau 2) ou 8 séries (niveau 3).

Cependant, nous vous conseillons de ne pas commencer à manger le pot Nutella plein après la fin de votre séance d’entraînement. Une fine couche sur une tranche de pain est plus que suffisante. Pour plus d’entraînements, vous pouvez consulter la page Instagram d’Elina Svitolina.