Elise Mertens et Garbine Muguruza tombent en tête du classement

Hobart International a perdu ses deux têtes de série jeudi. Plus tôt, avant le début de la journée, deuxième tête de série et champion 2014 Garbine Muguruza d’Espagne a été contraint de se retirer du tournoi avec une maladie virale. Son retrait signifiait le cinquième rang russe Veronika Kudermetova a reçu un passage en demi-finale.

Exprimant sa déception de se retirer de l’événement, Muguruza a déclaré: “Je suis vraiment triste d’avoir dû me retirer du Hobart International. C’est un tournoi si spécial pour moi et ce fut un grand plaisir de revenir cette année.

Merci à tous les merveilleux fans et j’espère que je pourrai être de retour. “Kudermetova jouera la quatrième tête de série, la Chine Shuai Zhang, pour une place en finale dans la partie inférieure du tirage. Zhang a vaincu les États-Unis Lauren Davis 6-1, 6-4 en une heure et 28 minutes dans leur huitième affrontement.

Dans la première moitié, ancienne titlist à deux reprises et tête de série Elise Mertens a été bouleversé par la Grande-Bretagne Heather Watson. Dans le match entre les deux anciens champions, le champion de 2015, Watson a devancé Mertens, 6-7 (5), 6-4, 7-5 en trois heures et 33 minutes.

Cette année, Watson avait atteint le tableau principal en tant que qualificatif. C’était également sa première victoire sur la Belge en quatre rencontres. Une Watson ravie a partagé: “J’ai joué Elise avant ça, et elle m’a battu à chaque fois.

Je suis très content de la façon dont j’ai joué aujourd’hui, surtout dans les circonstances. Il y a eu beaucoup de monde et j’ai l’impression de vivre à peu près ici au club, mais ce n’est pas un mauvais endroit. J’ai juste besoin de prendre soin de mon corps maintenant et de me préparer pour mon prochain match. “

Watson jouera la tête de série restante la plus élevée du tirage, troisième tête de série Elena Rybakina en demi-finale, dans la première moitié. Le joueur kazakh a battu l’Australien Lizette Cabrera dans un autre match de retour, 6-7 (4), 7-6 (2), 7-5 en deux heures et 37 minutes. Crédit photo: Hobart International Twitter