Elise Mertens reste sur la bonne voie pour remporter son troisième titre

Champion 2017-18, Belgique Elise Mertens vaincu le slovaque Viktoria Kuzmova dans leur match de huitièmes de finale, mercredi, au Hobart International. La tête de série a gagné 6-1, 6-0 en 56 minutes. Malgré le score facile à regarder, Mertens a déclaré: “Aucun match n’est facile, et le score était peut-être un peu différent des scores du match – il y avait beaucoup de 40 alls.

J’ai bien réussi les points d’arrêt et mes gros points de service. J’ai dû détendre mon esprit pendant la journée. Parfois, la pluie arrive et il faut attendre un peu et je pense que j’ai bien réussi. “Mertens jouera contre la Grande-Bretagne Heather Watson en quart de finale.

Watson a battu la France Fiona Ferro 7-6 (5), 6-3 en huit minutes avant la marque des deux heures. Caractère générique australien Lizette Cabrera a poursuivi sa marche avec une victoire en trois sets contre la République tchèque Kristyna Pliskova.

Cabrera est venu d’un set down pour gagner 4-6, 6-4, 6-4 en deux heures et cinq minutes. Troisième tête de série et finaliste de Shenzhen International, le Kazakhstan Elena Rybakina jouera Cabrera en quart de finale. Rybakina a battu la France Alize Cornet 7-5, 6-3 dans leur match de deuxième tour.

Champion 2014 Garbine Muguruza besoin de deux heures et 23 minutes pour vaincre le qualificatif Ons Jabeur de la Tunisie. L’Espagnole a perdu le premier set et a dû enregistrer une balle de match dans le troisième set avant d’obtenir une victoire 3-6, 6-3, 7-6 (4) pour elle-même.

S’exprimant après le résultat du match touché par la pluie, Muguruza a déclaré: “Match très difficile. Elle jouait très lâche et jouait vraiment incroyable, donc je veux dire, quand votre adversaire joue comme ça, vous devez améliorer votre jeu et rester avec elle jusqu’au dernier moment.

J’avais une balle de match en bas, mais je n’ai jamais abandonné. Et à la fin, j’ai été récompensé cette fois, mais je suis content de l’esprit de combat jusqu’à la dernière minute. “Le Muguruza, deuxième tête de série, jouera la cinquième tête de série russe, Veronika Kudermetova en quart de finale.

Kudermetova a battu les États-Unis » Cici Bellis 7-6 (6), 6-1 en une heure et 45 minutes. Chinois classé quatrième Shuai Zhang jouera aux États-Unis » Lauren Davis dans les huit derniers. Zhang a battu l’Ukraine Kateryna Kozlova 4-6, 6-1, 6-2 en une heure et 49 minutes.

Davis, quant à elle, a provoqué le seul bouleversement de la journée dans sa victoire 6-4, 6-4 contre le Polonais sixième tête de série Magda Linette. Crédit photo: Hobart International Twitter