Elise Mertens révèle le côté le plus négatif du tennis professionnel

Découvrez le côté le plus humain du tennis et offrez une séance de sincérité et d’honnêteté de la part des joueurs, qui portent leurs âmes et offrent une perspective vraiment intéressante sur le tennis. Avec cet objectif, le projet Derrière la raquette et son succès est inégalé. Chaque nouvelle publication est une excellente nouvelle pour tout le monde et offre un exemple inspirant dans la société à travers des athlètes qui peuvent être connus au-delà de leurs moments sur la piste. Elise Mertens Il a été le dernier à rejoindre l’initiative promue par Noah Rubin, où il aborde l’une des questions les plus récurrentes sur la voie du professionnalisme, comme la difficulté de brûler les étapes et la lassitude que le travail acharné et le sacrifice éternel peuvent produire.

16/04/2020 06:04

Noah Rubin, l’homme derrière le fantastique projet «Derrière la raquette», raconte comment l’idée est née et ce qu’il a réalisé avec.

“Ce qui m’a le plus coûté, c’est de passer des tournois ITF aux événements WTA. Chez les juniors, j’étais toujours dans le top 10 et quand j’ai commencé à jouer professionnellement, je sentais que je devais repartir de zéro, mon sentiment était que j’avais beaucoup de travail devant moi pour pouvoir concourir à ce niveau-là. J’ai eu la chance que ma mère m’ait accompagné dans de nombreux tournois et que mon père ait su m’aider mentalement. Ce n’était pas facile d’affronter de nouveaux adversaires, mais le sentiment que vous avez quand vous commencez à gagner des matchs est inoubliable “, reflète la numéro 23 actuel du classement WTA.

“Tout le monde doit emprunter le chemin et voir ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas. De chaque situation et relation, vous apprenez que tout a été mis sur votre chemin pour une raison. » Accédez à https://t.co/ZVQucQepU4 pour des histoires étendues, podcast et merch. pic.twitter.com/9Ky1gSvUQr – Derrière la raquette (@BehindTRacquet) 26 avril 2020

Mertens donne la recette pour surmonter les moments difficiles. “Pour moi, il était vital de regarder ce que faisaient les autres joueurs de tennis de référence. Je pensais que j’avais déjà le niveau nécessaire pour battre de grands rivaux, mais les résultats m’ont mis à ma place. Il m’a fallu un certain temps pour accepter que cela faisait partie du processus et que si je continuais à travailler dur, les résultats arriveraient », révèle une femme qui souligne la difficulté de gérer toutes les émotions d’une vie itinérante comme celle d’une joueuse de tennis. “Il est difficile de maintenir une passion pour le tennis lorsque vous voyagez en continu. Être d’un endroit à un autre presque chaque semaine avec les mêmes routines rend toujours le tennis ennuyeux parfois, mais c’est ce que j’aime et que j’ai toujours voulu faire. Non Je m’imagine me consacrer à autre chose qu’à être joueur de tennis “, dit-il.

“Les fans croient que tout est merveilleux parce qu’ils ne voient que la partie de la compétition, mais pour y arriver, vous devez faire beaucoup plus de choses répétitives et vous priver d’être avec votre famille et de mener une vie normale”, explique l’un Elise Mertens qui ose donner des conseils aux jeunes femmes. “Je pense qu’il est important de changer un peu le rythme. Louez un appartement dans certains tournois et n’allez pas toujours dans les hôtels, cuisinez à l’occasion, essayez de nouveaux restaurants, visitez des endroits curieux où que vous alliez. Si j’ai tout appris de ma Le tennis, c’est qu’il faut extraire le côté positif de tout ce qui vous arrive dans la vie “, a expliqué le joueur de tennis belge.

