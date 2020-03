Elise Mertens sur le déménagement de Roland Garros et rester à la maison

N ° mondial 23 Elise Mertens, de Belgique, dit qu’elle essaie de rester positive sur la décision de la Fédération française de tennis de reporter l’Open de France à septembre et espère que la tournée pourra reprendre en juin.

S’adressant à Sudpresse, Mertens a déclaré: “Je veux rester positif. Nous, les joueurs, nous devons déjà être heureux de pouvoir y participer. Le tournoi n’est pas annulé. Un Grand Chelem est si important dans notre sport. la transition entre la surface dure américaine et l’argile va être difficile, mais nous serons tous dans le même bateau.

Même chose pour la reprise le 8 juin sur l’herbe, avec Wimbledon en vue. espérons-le … Si nous jouons à nouveau à ces dates, cela signifiera que nous aurons maîtrisé une partie de la crise liée au coronavirus, ce serait la vraie bonne nouvelle. “

Mertens dit que pendant qu’elle profite du temps avec sa famille à la maison, elle manque également la visite. “C’est un peu paradoxal, quand vous êtes sur le circuit depuis longtemps, vous rêvez de rencontrer rapidement vos proches, et maintenant que vous devez rester à la maison, vous rêvez de retourner sur le circuit!

Donc, en plus de mes exercices physiques, je passe du temps avec mes parents, je joue au ping-pong avec mon père, je passe du temps dans la cuisine avec maman. Je m’occupe de mes animaux, je fais du jardinage et aussi une tâche importante: je trie mes vêtements de sport et je fais mes valises pour l’Afrique!

Il est clair que vous devez vous occuper de vos journées car, sinon, mentalement, vous pouvez rapidement suffoquer! ”