“Elle a extrêmement bien joué” – Ashleigh Barty s’incline face à Petra Kvitova en demi-finale au Qatar

Petra Kvitova a remporté son affrontement à succès avec Ashleigh Barty pour organiser un affrontement final au Qatar Open avec Aryna Sabalenka.

Kvitova a repris ce qui est sans doute la meilleure rivalité du WTA Tour en ce moment contre le numéro un mondial Ashleigh Barty en demi-finale et a stoppé une série de quatre matches perdants.

Barty a riposté après avoir perdu le premier set, mais Kvitova a bien résisté dans le décideur pour gagner 6-4 2-6 6-4.

“Un autre très bon concours avec Petra”, a déclaré Barty.

«J’adore me tester contre elle et (c’était) un match dans lequel elle a très bien joué et m’a pris le match à des moments clés.»

Kvitova avait remporté ses quatre premières rencontres contre Barty mais l’Australienne a renversé la vapeur pour en remporter quatre d’affilée, notamment en prenant sa revanche en quart de finale à Melbourne Park le mois dernier.

Elle a gardé son analyse simple, disant dans son interview sur le terrain après le match: “J’étais peut-être juste … plus courageuse.”

La Biélorusse Sabalenka a atteint sa 10e finale du WTA Tour avec une victoire 6-4 6-3 contre la vétéran russe Svetlana Kuznetsova.

