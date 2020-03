“Elle a fait tout son possible” – Alexander Zverev rend hommage à sa mère à l’occasion de la Journée de la femme

Alexander Zverev semble avoir mis sa mauvaise forme derrière lui après une horrible Coupe ATP. Il se produira ensuite dans les Indian Wells dans quelques jours. À l’occasion de la Journée internationale de la femme, Zverev s’est ouvert sur la femme qui l’inspire le plus de sa vie.

Qui inspire Alexander Zverev?

S’adressant à TennisTV d’ATP, Sascha a eu une réponse attachante lorsqu’on lui a demandé quelle femme était sa plus grande inspiration.

«Ma mère a toujours été une source d’inspiration, elle a toujours tout fait pour nous, pour mon frère, pour moi, qui m’a entraîné dès mon plus jeune âge. Elle a fait tout son possible pour faire de nous les joueuses de tennis et les gens que nous sommes aujourd’hui. »

La mère d’Alexandre, Irina Zvereva, était elle-même une ancienne joueuse de tennis professionnelle. Cependant, en raison des restrictions de l’Union soviétique, elle ne pouvait pas voyager beaucoup pour être compétitive. Elle a été classée n ° 4 dans son pays à un moment de sa carrière.

La famille d’Alexandre Zverev

Naturellement, elle a été l’une des toutes premières mentors du tennis, Alexander et Mischa Zverev ont dû susciter leur intérêt et leur passion pour le tennis.

La saison actuelle d’Alexandre est toujours en suspens. Une performance épouvantable à la Coupe ATP lui a causé des ennuis en début de saison. Cependant, l’Allemand a rebondi pour effectuer sa première demi-finale d’un Grand Chelem à l’Open d’Australie.

Il a depuis joué à l’Open du Mexique à Acapulco. Son élan a de nouveau pris un coup sûr alors qu’il a perdu au deuxième tour contre Tommy Paul. Le N ° 7 mondial disputera ensuite le BNP Paribas Open dans quelques jours. Il reste à voir comment il s’en sort.

Cette saison pourrait très bien façonner l’avenir du jeune Allemand. Des noms comme Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev l’ont depuis longtemps dépassé en termes de progrès au sommet du sport. Sascha a le talent, il a juste besoin de la mentalité maintenant pour réussir.