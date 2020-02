“Elle est définitivement une personne maladroite” – Coco Gauff parle à Serena Williams

La combinaison du jeune sang et du vieux cheval de guerre apporte une nouvelle capacité compétitive de l’équipe au conseil d’administration. La fusion de Coco Gauff, sensation de l’adolescence, et de Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, dans l’équipe de la Fed Cup USA 2020 apporte une nouvelle perspective dans l’équipe.

Le joueur de 15 ans et le joueur de 38 ans ont profité d’un peu de temps, atteignant les terrains d’entraînement avant leur match nul de la Fed Cup 2020 contre la Lettonie. Gauff a révélé que le vétéran n’est pas aussi intense qu’elle regarde sur le terrain et qu’il est jovial en personne.

“Elle ne prend pas les choses trop au sérieux”: Coco Gauff

Gauff a certainement développé une relation étroite avec Serena Williams. L’adolescent a suggéré que c’était amusant de pratiquer et d’apprendre de Serena. Elle est également ravie de jouer aux côtés de tout le monde, en particulier Williams.

«Elle (Serena Williams) est définitivement une personne maladroite. Je sais qu’elle semble intense sur le terrain mais elle aime faire des blagues et elle ne prend pas les choses trop au sérieux », a déclaré Gauff lors de l’interview d’avant-match.

Elle a ajouté: “Je suis vraiment excitée d’être aux côtés de certains grands joueurs et de la GOAT aussi et j’espère que j’apprends d’eux et j’ai un bon week-end à regarder et à jouer avec espoir.”

«Je suis définitivement le plus drôle»: Gauff

Coco a révélé que les Championnats de Wimbledon 2019 étaient son plus grand moment de ma vie l’année dernière. Elle pense que Wimbledon est là où tout a commencé et que cela monte depuis.

Coco estime qu’elle a appris à gérer la foule et à faire davantage confiance à son jeu entre son passage de la Fed Cup junior à aujourd’hui. Elle pense que c’est la plus grande chose.

Elle a ajouté: “J’ai l’impression que ma mentalité était similaire depuis lors, mais je fais vraiment confiance à mon jeu et croire que je peux jouer à ce niveau est la chose la plus importante”,

«Je suis définitivement le plus drôle parce que je suis le plus jeune, alors j’essaie de leur montrer les nouvelles tendances. J’essaie de les emmener dans TikTok », a conclu Gauff.

Gauff, 15 ans, devrait devenir la deuxième plus jeune américaine à jouer dans la compétition après Jennifer Capriati, qui a fait ses débuts à 14 ans en 1990.