“Elle est en colère” – L’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, s’ouvre sur la défaite de l’Open d’Australie

Le troisième tour de l’Open d’Australie 2020 a vu six des dix premières têtes de série féminines quitter la compétition. Serena Williams, numéro 8 mondial, a perdu contre la Japonaise Wang Qiang.

Serena était considérée comme l’une des prétendantes à remporter le tournoi. Mais après avoir remporté les deux premiers tours en deux sets, Williams a perdu le troisième tour 6-4, 6-7, 7-5 contre Wang.

Après la défaite, l’entraîneur de 23 fois vainqueur du Grand Chelem, Patrick Mouratogou, a déclaré que Williams s’entraînerait plus durement car elle voulait gagner un autre grand chelem.

“Je comprends complètement qu’elle est en colère, je suis déçu aussi – c’est normal”, a déclaré Mouratogloum qui est l’entraîneur de Serena depuis 2012. «Mais cela va aider, car c’est sûr qu’elle va retourner travailler encore plus dur. Elle veut gagner à nouveau un grand chelem, elle veut en gagner plusieurs si possible. Elle travaillera très dur pour cela et travaillera dur à chaque match. »

“Nous ne sommes pas inquiets. Nous devons juste comprendre, trouver des solutions, retourner au travail – ce que nous ferons bientôt parce que Serena le veut et nous ferons tout notre possible pour l’obtenir. »

Serena Williams reste derrière Margaret Court

Depuis plus de trois ans maintenant, Serena Williams poursuit le record de 24 titres en simple du Grand Chelem de Margaret Court. Elle a remporté sa 23e grossesse avec sa fille Olympia à l’Open d’Australie 2017. Depuis lors, elle a atteint quatre finales du Grand Chelem mais n’a pas réussi à inscrire sa 24e place.

Récemment, Margaret Court a parlé des chances que Williams la croise. Court, 77 ans, a estimé que si atteindre 24 titres en soi était une tâche, la battre reste encore plus difficile.

“C’est intéressant. Elle peut égaler mais elle doit encore le passer. C’est une demande », a déclaré Court dans le monde du tennis américain. «Il y a beaucoup de jeunes joueurs.

Margaret Court

«Bianca Andreescu et Naomi Osaka jouent bien. Ash Barty. C’est une chose d’en gagner un. Le plus dur, c’est d’y rester. C’est ce qui fait de vrais champions. Les joueurs qui en ont remporté plus d’un y sont restés et c’est ce qui fait d’eux des champions. »