Elle peut être la meilleure coach du monde

La star de la pop Enrique Iglesias, qui a récemment accueilli son troisième enfant avec sa petite amie et ancienne superstar du tennis Anna Kournikova, dit que si on lui donnait le choix, il aimerait voir ses enfants pratiquer des sports professionnels et souhaiterait qu’une de ses filles le fasse tennis.

Le couple a des jumeaux de 2 ans, Lucy et Nicholas, en plus de leur troisième enfant, une fille, née il y a quelques semaines. S’adressant à Entertainment Tonight, Iglesias a déclaré: “Je peux honnêtement vous dire, si je devais en choisir un, définitivement du sport.

Ouais, je dirais oui, juste parce que j’aime le sport. J’adore le golf, j’adore le tennis et cela ne me dérangerait pas de voir une de mes petites filles jouer au tennis. Je ne veux pas devenir l’un de ces pères obsédants, mais j’ai dit à Anna, j’ai dit: “Tu peux être le meilleur entraîneur du monde.”

La superstar latine dit que lui et Kournikova jouent aussi souvent au tennis ensemble et qu’elle lui permet de gagner. “Je pense que je peux la battre, mais c’est ce que je dis tout le temps. Mais elle me laisse gagner.” Parlant de son expérience avec son nouveau-né, Iglesias dit: “Je ne dors pas, mais je passe un bon moment!

Je veux dire, je ne changerais rien pour rien au monde. Je suis assez pratique. Eh bien, j’ai besoin d’aide tout le temps. J’ai besoin de beaucoup d’aide,”