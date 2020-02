Emil Ruusuvuori est un nom à retenir en 2020

Si vous cherchez un nouveau joueur de tennis préféré, le Finlandais Emil Ruusuvuori vaut vraiment le détour. Après s’être qualifié pour le tableau principal cette semaine à Montpellier, Ruusuvuori a une chance de se présenter aux fans de tennis qui n’ont pas suivi son ascension régulière dans le classement au cours des 12 derniers mois. Après sa victoire au premier tour contre Dennis Novak, Ruusuvuori continue sa forme 2019 et obtient par conséquent plus de reconnaissance.

Le Finlandais de 20 ans était dominant sur l’ATP Challenger Tour en 2019, remportant quatre titres. La trajectoire de sa carrière suggère qu’il ne jouera probablement pas aux événements Challenger plus longtemps. Début 2019, son classement était de 402 dans le monde. Aujourd’hui, il se situe juste en dehors du top 100, une ascension fulgurante qui reflète son récent succès. En 2020, Ruusuvuori a de grandes chances de poursuivre cette ascension et de remettre le tennis finlandais sur la carte.

Victoires déjà impressionnantes

L’ATP Next-Gen regorge de jeunes joueurs incroyablement talentueux qui souhaitent atteindre les sommets du sport. Lors de la discussion sur cette nouvelle génération de talents du tennis, Emil Ruusuvuori n’est pas encore un nom mentionné constamment. Cela ne durera pas longtemps, car ce n’est qu’une question de temps avant que Ruusuvuori ne soit un nom familier parmi les fans de tennis. En 2020, il a déjà une victoire impressionnante à son actif, battant régulièrement Jannik Sinner dans l’épreuve Challenger de Canberra. Vaincre Sinner, vainqueur des finales ATP Next-Gen 2019, est un bon signe pour ce qui va arriver cette année pour le Finlandais, qui espère se qualifier lui-même pour l’événement en 2020.

La plus grande victoire de Ruusuvuori au cours de sa jeune carrière est survenue lors de la Coupe Davis en septembre de l’année dernière, au cours de laquelle il a battu de façon convaincante le finaliste de l’Open d’Australie Dominic Thiem, 6-3 6-2. Après le match, l’Autrichien a été très apprécié, déclarant qu ‘”il a une belle carrière devant lui”. Cette victoire confirme qu’il peut déjà rivaliser et gagner contre les meilleurs joueurs du monde. Cela montre également qu’il n’est pas impressionné de jouer dans des événements importants sur de grandes scènes. Gagner contre un des plus grands joueurs du monde à un si jeune âge est une étape importante dans la carrière de Ruusuvuori. Ce fut probablement une victoire de confiance qui a conduit à des résultats impressionnants après le match.

Inspirer une nation

Ruusuvuori a de grandes ambitions pour l’avenir alors qu’il n’a que 20 ans. Il ne cherche pas seulement à poursuivre son ascension dans le classement, il veut aussi inspirer une génération. “Le tennis est un très petit sport en Finlande”, a déclaré Ruusuvuori lors des qualifications de l’Open d’Australie, “Jarkko Nieminen était le dernier meilleur joueur que nous ayons eu, donc j’espère que je pourrai faire une sorte d’impression sur les enfants à la maison et sport. »Probablement inspiré par Nieminen étant enfant, le Finlandais a le potentiel d’imiter le succès de son compatriote dans le sport. Peut-être même de le dépasser. Jouant son premier match nul ATP Tour à Montpellier, il a la chance de commencer à tenter de le faire.

