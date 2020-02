Emil Ruusuvuori obtient sa première victoire ATP

Emil Ruusuvuori Il est l’un des joueurs les plus prometteurs d’aujourd’hui et son début de saison prédit de fortes émotions. Ce Finlandais de 20 ans a réussi à faire ses débuts sur le circuit ATP avec une victoire, quelque chose à la disposition de très peu de joueurs. Après avoir passé la phase précédente dans le ATP 250 Montpellier 2020, des visages ont été vus avec Dennis Novak, un joueur de tennis beaucoup plus expérimenté qui a réussi à dominer 7-6 (3) 4-6 6-2. L’année dernière, il avait déjà été annoncé qu’il remportait plusieurs tournois ATP Challenger Tour (Helsinki, Glasgow, Fergana et Majorque) et ce triomphe montre qu’il est dans une tendance clairement à la hausse.

