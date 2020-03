Emilio Sanchez n’est pas optimiste quant à la reprise de la tournée de tennis en 2020

Tennis – Le joueur de tennis espagnol à la retraite Emilio Sanchez dit qu’il pense que la tournée de tennis ne reprendra pas en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Sanchez, le frère de l’ancien numéro 1 mondial Arantxa Sanchez Vicario, répondait à un tweet de l’ancien pro espagnol Tomas Carbonell, qui a tweeté: “A quoi les choses ressemblent dans le monde du tennis ATP, je crains qu’ils ne proposent prolonger l’année de quelques semaines. “

Sanchez a répondu au tweet en disant: “Je ne pense pas que 2020 soit possible. Il n’y aura plus de tennis. Lorsque les virus cesseront dans chaque pays, les gouvernements imposeront le contrôle et forceront la quarantaine pendant 14 jours, comme en Chine, ils le font même pour se déplacer de ville en ville.

Il est impossible pour les joueurs de mettre en quarantaine 14 jours avant chaque tournoi. “L’Espagnol Feliciano Lopez, qui joue toujours sur le circuit et est également le directeur du tournoi de l’Open de Madrid, a également répondu en disant que 2021 semble être une réelle possibilité”, Capitaine ne va pas pouvoir faire avec nous!

A Madrid, il semble que nous soyons en guerre, j’espère que vous allez tous bien à Naples et surtout faites attention http://mucho.De Nous parlerons du tennis plus tard mais 2021 semble être une réelle possibilité.

De tenis ya hablaremos más adelante pero 2021 parece una posibilidad real .. – Feliciano López (@feliciano_lopez) 23 mars 2020