Emilio Sánchez Vicario pense que le tennis devrait se réinventer

Emilio Sánchez-Vicario C’est une voix autorisée, non seulement pour son expérience, mais aussi pour diriger des académies dans diverses parties du monde, pour réfléchir sur la réalité qui prévaut et son évolution immédiate. L’ancien joueur espagnol possède un centre performant en Espagne, aux États-Unis et en Chine, et il sait que la situation sera difficile à gérer. Cependant, dans des déclarations à l’Agence EFE, Emilio a proposé quelques idées intéressantes à cet égard.

Emilio a déjà eu l’expérience de la Chine, où il a l’une de ses académies, mais c’est précisément pour cette raison qu’il pense que la situation va durer un certain temps. “Je ne suis pas le seul à dire ce qui va se passer, mais appréciant mon expérience en Chine, avec la fermeture en janvier, la réouverture neuf semaines plus tard, et maintenant après un autre mois, avec ses quatre semaines plus ses quarantaines et ses contrôles stricts, Je pense que cela restera ainsi pendant des mois. “

“Je ne pense pas que quelque chose se jouera en 2020”

En ce sens, Emilio estime que les joueurs, en cas de reprise du jeu, devraient maintenir les quarantaines et les confinements dans le même pays, en évitant les déplacements et la mobilité excessifs. “Ma question est, comment pouvons-nous concourir à nouveau, si nous sommes dans un endroit différent chaque semaine? Le plan serait que les joueurs de tennis se rendent aux États-Unis à la mi-juillet, jouent deux ou trois tournois en août et l’US Open en septembre. Ils se retrouvent et font une autre quarantaine de 15 jours en Europe, avec 2 ou 3 tournois puis Roland Garros. Puis la Chine, la quarantaine à nouveau et 2 ou 3 tournois, puis l’Australie et la quarantaine. Les joueurs seront-ils prêts pour ces quarantaines? Il y a 14 jours dans chaque endroit, mais aussi tout le personnel du tournoi devrait le faire, sans avoir de contact avec d’autres personnes. Comment faites-vous avec les hôtels et restaurants? Je pense que ce ne sera pas facile à organiser, donc je suis sceptique et je ne pense pas que jouer rien en 2020. Tout pourrait être préparé pour l’Australie, si à ce moment-là ils laissaient des avions voler, entrer dans le pays et il n’y avait aucun risque de contagion.

Emilio estime également que Roland Garros n’a pas été une décision mal avisée, ou pas au moins aux dates choisies, compte tenu de l’unilatéralité avec laquelle ils l’ont mal décidé, revendiquant une figure supérieure qui tente d’unifier les critères. “Non, ce n’est pas faux. Cela a du sens, l’erreur est de le faire sans le consulter. Dans notre sport, les tournois du Grand Chelem sont exempts de l’ATP, de la WTA et de l’ITF, et pour un tel problème, ils devraient chercher une solution entre tous. Il devrait y avoir un chiffre Ci-dessus, en tant que commissaire qui unit les critères, qui unit tout le monde, et que tous soient généreux pour trouver des solutions. Les crises servent à se réinventer et le monde du tennis doit s’unir et se réinventer. La figure du commissaire doté de pleins pouvoirs décisionnels comme dans d’autres le sport pourrait peut-être résoudre de nombreux problèmes, tels que l’ATP, la WTA, le calendrier ITF, etc. “.

À propos des classements figés et qui profite ou nuit. “Le classement gelé ne profite à personne. Eh bien peut-être que les blessés ont plus de temps pour rentrer et n’ont pas manqué d’opportunités, des gens comme Del Potro, Nishikori. Dans une moindre mesure Federer. Mais au final, cela dépendra de la façon dont chacun se prépare pour le retour.” “

