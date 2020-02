Émotionnel, Cristian Garin réalise son rêve avec le titre du Rio Open, en disant: «c’est un cadeau pour le travail acharné»

Cristian Garin a poursuivi sa belle forme en Amérique du Sud en remportant deux tournois consécutifs avec le titre de l’Open de Rio à la suite d’une défaite en deux sets de Gianluca Mager.

Ayant remporté l’Open de Cordoue il y a une quinzaine de jours, Garin s’est dirigé vers Rio en bonne occasion et il était le dernier homme debout dimanche alors qu’il battait l’Italien 7-6 (7-3), 7-5.

UN QUATRIÈME titre de terre battue en 11 mois 👏

Prenez un arc, @Garin_Cris! #RioOpen pic.twitter.com/TNREnAlcgP

– Tennis TV (@TennisTV) 23 février 2020

Les deux joueurs ont dû disputer leurs demi-finales plus tôt dans la journée après des retards de pluie et Garin a vu la cinquième tête de série Borna Coric en deux sets tandis que Mager a atteint sa première finale du circuit ATP avec une victoire serrée de trois sets sur Attila Balazs.

Le Chilien a pris l’avantage dès le début de la rencontre, mais le premier finaliste a riposté lors du troisième match seulement pour que Garin prenne le bris d’égalité.

Les rôles ont été inversés dans le deuxième set lorsque Mager a rompu tôt, mais Garin a remporté les quatre derniers matchs du match avec deux interruptions de service.

«Je pense que c’est un cadeau de toutes ces années à travailler dur, à souffrir. C’est mon rêve. Je l’apprécie », a déclaré le joueur de 23 ans, qui a désormais quatre titres à son actif. “Je ne m’attendais pas à cela dans ma vie. Je suis tellement, tellement heureux.

«Je suis vraiment ému et gagner l’Open de Rio signifie beaucoup pour moi. Il est difficile de décrire la semaine dernière. Je n’ai dormi que quatre ou cinq heures et je me suis réveillé nerveux ce matin et cela a fini par être l’un des meilleurs jours de ma vie. »

