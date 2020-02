Émotionnel Roger Federer et Rafael Nadal produisent un match magique en Afrique

De la collecte d’un montant record d’argent pour la Fondation Roger Federer à la fixation d’un nouveau jalon de fréquentation pour un match de tennis, c’était certainement une soirée inoubliable pour Roger Federer et Rafael Nadal lors du match en Afrique du Cap.

Oh et il y avait aussi la petite affaire de Federer battant son rival de longue date Nadal en trois sets lors du match d’exhibition en Afrique du Sud.

Le livre des records indiquera que le grand Suisse a remporté le match 6-4, 3-6, 6-3, mais c’était bien plus que cela.

Il s’agissait d’environ deux grands noms de tous les temps – pas seulement des grands du tennis, mais des grands sportifs – qui se sont réunis pour donner au monde un aperçu de ce qui peut arriver lorsque des géants unissent leurs forces.

Le comédien sud-africain et animateur du Daily Show Trevor Noah a produit l’humour, le milliardaire et philanthrope Bill Gates nous a donné le pouvoir de la star américaine, le Ndlovu Youth Choir nous a apporté une saveur africaine avec leur danse et leur chant, et le Zip Zap Circus inspiré de leurs tours.

Après une matinée et un après-midi remplis d’événements caritatifs, l’attention s’est finalement tournée vers les événements sur le terrain alors que Federer et Gates affrontaient Nadal et Noah dans le match de double des célébrités.

Federer et Gates ont remporté le set unique 6-3 pour porter leur séquence de victoires en Match pour l’Afrique à 3-0.

Et le match était aussi amusant que vous ne le pensez d’un match de célébrité.

Ensuite, il était temps pour l’acte principal que les deux légendes ont porté devant le tribunal, et bien sûr, il est allé à un triplé.

Pour mémoire, Federer a battu lors du premier match du premier set, Nadal a ensuite pris une avance de 4-1 dans le deuxième set pour mettre en place un décideur, que Federer a gagné après avoir réclamé deux pauses précoces.

Mais tout cela n’était que secondaire, car 3,5 millions de dollars (environ 2,7 millions de livres sterling) ont été collectés pour la Fondation Roger Federer, une foule record de 51954 personnes ont regardé le match et, plus important encore, les deux grands du tennis ont laissé une impression durable non seulement à ceux de la stade, mais tout le monde à travers le continent africain.

À la fin de la nuit, un Federer émotionnel l’a décrit comme «une soirée magique».

Sa mère Lynette, qui est née en Afrique du Sud, a clairement eu une boule de temps et a été l’une des stars du spectacle tout au long de la soirée.

Nadal a ajouté: «Nous avons fait de notre mieux, comme toujours. C’est une expérience de toute une vie de jouer devant une foule aussi incroyable dans un stade incroyable. Ce fut un grand plaisir pour moi d’en faire partie. »

