En 2020, chaque point compte pour Félix Auger-Aliassime. J’ai trouvé pourquoi

Felix Auger-Aliassime, 19 ans, est l’un des jeunes à battre depuis qu’il s’est qualifié pour le tableau principal du Challenger à domicile à Drummondville en 2015, toujours à 14 ans! Un jeune super talentueux qui s’était entraîné au Centre national d’entraînement de Tennis Canada à Montréal a accumulé de nombreux records d’âge sur les Futures et les Challengers, restant le leader du peloton et de loin le meilleur joueur né en 2000 depuis.

Après être devenu l’un des plus jeunes champions de Futures et avoir également produit des résultats notables chez Challengers pour se rapprocher de la place dans le top 100 juste après avoir eu 18 ans. Cela a dû attendre la saison 2019 lorsque le jeune est passé à la vitesse supérieure pour devenir le top 20 des matières et aspirant à des positions encore meilleures dans les années à venir.

Aux prises avec une blessure, Felix n’a pas pu produire son meilleur tennis dans les phases finales de la saison dernière et il n’a pas encore trouvé son match A en 2020, perdant six matchs sur dix et devant attendre Rotterdam et Marseille pour de meilleurs résultats.

Pour Felix, chaque point en 2020 compte, en lançant un projet avec CARE et BNP Paribas pour aider les enfants au Togo, le pays natal de son père. Felix fera un don de 5 $ pour chaque point gagné en 2020, BNP Paribas ajoutant 15 $ à ce total, espérant atteindre 2500 enfants et se sentant excité par l’un des projets les plus importants de sa vie à ce jour.

“Je voudrais partager avec vous un projet qui me tient vraiment à cœur. Je me sens chanceux d’avoir une carrière satisfaisante jusqu’à présent mais je pense qu’il est temps de lui donner plus de sens; au-delà du tennis. En 2020, tous mes gains les points comptent et je donnerai 5 $ pour chaque point que je gagne.

L’autre membre de l’équipe est le BNP Paribas qui donnera 15 $ pour chaque point que je prends cette saison. Nous travaillons en partenariat avec CARE pour la protection et l’éducation des enfants au Togo. Ensemble, nous visons à aider plus de 2500 enfants et nous avons vraiment besoin de votre soutien pour m’aider à gagner autant de points que possible; chaque point compte en 2020. ”