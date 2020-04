“En automne, les tribunaux deviennent glissants”

S’il y a un tournoi qui demande beaucoup de préparation au tennis, c’est Wimbledon. Non seulement pour son prestige, bien sûr, mais aussi pour le soin dont les célèbres courts en gazon du All England Club ont besoin. Des mois et des mois d’attention méticuleuse au semis, à la croissance et au rasage de l’herbe.

Jusqu’au moment fatidique: le début du tournoi. Le responsable du terrain de Wimbledon, Neil Stubley, a déclaré “qu’il n’est pas possible” d’accueillir les Championnats plus tard au cours de l’été ou en automne, car la fenêtre de jeu quotidienne serait trop courte.

“À la fin de l’été, le soleil baisse dans le ciel”, a-t-il déclaré au Telegraph. «Ensuite, le point de rosée sur l’herbe arrive plus tôt, et les courts deviennent glissants. La fenêtre de jeu devient plus courte aux deux extrémités. Autant ce serait bien de pouvoir jouer à la fin de l’été et à l’automne, ce n’est pas possible.

Il est vrai que nous avons organisé des matchs de Coupe Davis en septembre. Mais le jeu commencerait à 11 h 30 ou midi et se terminerait à 17 h. Alors que, aux Championnats, tu vas tous les jours de 11h à 21h. Traverser 670 matchs en 13 jours est un défi en plein été, encore moins à d’autres moments de l’année ».

Stubley admet qu’il manquera la «montée d’adrénaline» qu’il obtient le premier jour de Wimbledon. “L’une des beautés de mon travail est que je peux présenter mon travail au monde chaque année”, a-t-il ajouté. «Lorsque les yeux du monde entier se penchent sur l’état du Center Court pour cette première journée des Championnats, c’est toujours un moment de nervosité. Ce sera une drôle de sensation, en juin et juillet, de ne pas avoir cette montée d’adrénaline ».