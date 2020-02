EN CHIFFRES: Les faits et chiffres étonnants derrière l’illustre carrière de Maria Sharapova

Maria Sharapova a concédé sa défaite à sa blessure persistante à l’épaule et a annoncé son retrait du tennis mercredi.

Elle a mis un terme à l’une des carrières les plus illustres et les plus légendaires du tennis féminin moderne, alors qu’elle est passée de la sensation d’adolescente au numéro un mondial à une interdiction de dopage et au-delà.

Ici, nous regardons sa carrière en chiffres.

36

Le nombre de titres qu’elle a remportés sur le circuit WTA.

5

Parmi ces titres, cinq étaient des tournois du Grand Chelem, remportant Wimbledon, l’US Open, l’Open d’Australie et l’Open de France (deux fois).

dix

Elle est l’une des 10 femmes à avoir remporté les quatre titres du Grand Chelem en simple.

645

Le nombre de matchs en simple remportés par Sharapova au cours de ses 17 années de carrière.

38 777 962

Le prix en dollars américains que le Russe a réclamé.

21

Elle a passé 21 semaines au sommet du classement mondial, sur cinq sorts distincts.

373

Son classement avait glissé à un faible 373 au moment où Sharapova a pris sa retraite.

17

Elle est devenue la troisième plus jeune championne féminine de Wimbledon lorsqu’elle a gagné en 2004, à 17 ans.

15

La carrière de Sharapova a été interrompue par une interdiction de drogue de 15 mois en 2016.

9.1

Gagner seulement deux de ses 22 batailles avec Serena Williams a donné à Sharapova un taux de victoire choquant de 9,1% contre l’Américaine.

