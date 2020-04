En conversation avec Emilio Sánchez Vicario sur la route du tennis

C’est la première partie de l’interview exclusive de TennisWorld USA avec Emilio Sánchez Vicario Il y a des moments où l’on a l’impression d’être enracinés au même endroit et les choses autour d’eux semblent bouger à un rythme effréné.

Il faut aller quelque part mais ils ne savent pas comment procéder. Il semble que l’on soit isolé, même s’ils sont un parmi la foule. Actuellement, dans le tennis, pris dans la houle de la pandémie, ce sont peut-être les pros du tennis qui doivent supporter le poids de la vie en passant par eux, sans savoir ce qui va se passer ensuite.

Des sessions de questions-réponses divertissantes et informatives avec les fans sur les réseaux sociaux, des vidéos sur leurs sessions de formation à domicile et les défis qui en découlent, et les tournois virtuels sont devenus monnaie courante pour les joueurs depuis la fermeture de la tournée en mars.

Dans cette normalité à laquelle ils ont dû s’habituer, la normalité qui avait été leur vie professionnelle, jusqu’aux trois premiers mois de l’année, s’estompe ostensiblement. Dans Emilio Sánchez VicarioL’opinion, il pourrait être difficile de réconcilier ces deux normalités lors de la reprise de la tournée.

S’exprimant avec TennisWorld USA, l’ancien joueur devenu entraîneur a observé que le manque de tournois a créé un scénario que personne ne sait comment gérer, compte tenu du manque de précédents. “Personne ne sait comment cela peut affecter le reste de l’année, même s’ils commenceront à jouer parce que les gens auront besoin de certains tournois pour se mettre en forme, pour pouvoir participer, (et) pour se mettre en forme pour participer à la de grands tournois », a-t-il dit,« Donc, ce sera une chose complètement nouvelle sur laquelle nous vivons.

Personne ne sait quand cela va se terminer ». Cette incertitude entourant la ligne d’arrivée obscurcit la continuité du sport comme il y a quelques mois. Bien que cela n’ait pas été dit, il n’est pas hors de question qu’une fois la tournée de tennis recommencée – si c’est le cas – le 13 juillet, même l’activité la plus routinière subira un changement.

Pour autant que le tennis soit un sport sans contact sur le court, les joueurs ont des activités hors terrain qui nécessitent un mélange et, à leur tour, une forme de contact physique. Réduire ces derniers – en particulier le premier, avec les organes du sport qui réfléchissent à l’organisation de tournois sans la présence de fans sur place – aidera à atténuer les inquiétudes concernant la propagation de la pandémie qui s’intensifie davantage.

Cependant, cela ne résout pas l’aspect du voyage – l’axe autour duquel tourne la vie d’un pro du tennis. Loin du tennis, les voyageurs internationaux ont été tenus de se mettre en quarantaine pendant 14 jours – pendant la durée de ladite période d’incubation du virus – par mesure de sécurité pour voir s’ils ont le virus et au cas où ils auraient des symptômes, pour éviter transmission communautaire.

Ce même principe d’auto-isolement s’appliquerait alors aux joueurs de tennis. Et, le co-fondateur de l’Académie Sánchez-Casal, a souligné qu’il serait inimaginable de voyager immédiatement après l’isolement sans l’isolement bimensuel.

«La quarantaine de 14 jours à attendre pour voir si vous êtes malade ou non ou si vous avez ou non le virus va faire partie de notre vie pour les prochains mois. Malheureusement, cette quarantaine de 14 jours pour le personnel, le public (et) pour ceux qui volent autour du monde va être un grand défi même pour les joueurs et les équipes », a expliqué l’ancien double non.

1, tout en énumérant également qu’afin de respecter les normes des 14 jours et de jouer par la suite, un joueur devrait atteindre un lieu de tournoi au moins 14 jours avant son début. Dans l’esprit de Sánchez Vicario, l’étendue plus large de ces restrictions pour l’avenir à court terme du tennis est non seulement double mais également interdépendante.

«C’est un moment très important pour les joueurs de se développer et d’être en forme, de pouvoir concourir et d’être le meilleur possible. Mais maintenant, plus personne ne joue. Cela ne s’est jamais produit auparavant dans cet extrême qui n’est pas un tournoi », a-t-il déclaré, ajoutant:« Nous sommes très, très serrés à temps pour vraiment pouvoir participer à l’été.

Donc, nous devons voir comment ça se passe vraiment. Avec un peu de chance, ils trouvent des remèdes pour pouvoir arrêter ce saignement de ce virus… »