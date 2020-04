En grandissant, je regardais toujours Lindsay Davenport

L’ancienne n ° 1 mondiale Dinara Safina affirme que l’Américaine Lindsay Davenport a été son inspiration en grandissant, dans une chronique pour le site Web du WTA Tour. La Russe, qui a atteint trois finales du Grand Chelem au cours de sa carrière, dit qu’elle a essayé d’imiter le comportement cool de la triple championne du Grand Chelem lorsqu’elle a joué des matchs.

“Entre le sport, l’école et les entraînements, je n’ai pas eu le temps de m’asseoir et de regarder, mais l’un des premiers matchs dont je me souviens avoir été, c’est quand Lindsay Davenport a remporté l’Open d’Australie de 2000. A partir de ce moment, je me suis davantage intéressé à la regarder, essayant de suivre ses résultats autant que possible.

En grandissant, je regardais toujours Lindsay. J’ai vraiment aimé la façon dont elle était sur le terrain. J’ai essayé de copier son comportement, la façon dont elle a agi pendant les matchs. Elle était toujours aussi calme sur le terrain. Vous pouviez à peine voir ses émotions; quoi qu’elle ait pu ressentir à l’intérieur, elle essayait toujours d’être cool.

Vous ne pouvez pas être exactement comme un autre joueur, mais vous pouvez essayer d’imiter leurs meilleurs attributs, alors j’ai convoité sa mentalité dans les moments difficiles: comment elle s’est concentrée et a pris son temps. “Safina a également rappelé la fois où elle a rencontré la star du tennis américaine et a dit elle qu’elle était son inspiration, “J’ai eu la chance de la rencontrer alors qu’elle jouait encore mais quand je rencontre quelqu’un que j’admire, je suis très timide!

Autant que j’aimerais, je n’irais jamais vers eux et leur dirais: «Vous savez quoi? Vous avez été mon inspiration. “Je me sentirais un peu idiot de le faire, donc, dans des moments comme ça, je garde tout à l’intérieur – excité comme je l’étais à l’époque.

Lorsque vous voyez un joueur à la télévision et que vous devez ensuite l’affronter dans la vraie vie, ce n’est pas facile d’être face à votre idole. Plus vous participez, cependant, plus vous réalisez que nous participons aux mêmes tournois ensemble et que vous commencez à demander: «Pourquoi ne puis-je pas la battre?» Nous avons joué trois fois dans notre carrière et notre dernier match était à Miami. En 2008.

Lindsay revenait après avoir donné naissance à un petit garçon mais jouait toujours très bien. Elle venait de battre Ana Ivanovic au tour précédent. J’ai fini par gagner le match en deux sets et ensuite il m’a dit: “Tu as joué incroyablement”, et je pense que c’était le plus heureux qu’il ait jamais été avec ma performance sur le terrain. “

La Russe ajoute que les deux se rencontrent au Grand Chelem à la fois et qu’elle est heureuse pour l’Américaine, qui équilibre maintenant sa vie de tennis en commentant sa vie de famille. “Maintenant que nous sommes tous les deux à la retraite, nous nous voyons toujours de temps en temps dans des tournois, même en jouant les uns contre les autres lors des événements du Grand Chelem Legends.

Nous avons récemment parlé en janvier lors de l’Open d’Australie, 20 ans après l’avoir vue remporter le titre. Elle a maintenant une grande famille. Je suis vraiment heureuse pour elle et je me sens chanceuse d’avoir choisi un si grand joueur à admirer quand je grandissais. ”