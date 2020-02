‘En plus d’un bon tennis, il faut aussi avoir de la chance de gagner un Major’

N ° mondial 3 Karolina Pliskova prend un départ victorieux à Dubaï, battant une qualification Kristina Pliskova 6-1, 6-2 en 67 minutes. La Tchèque a fait un début de saison parfait à Brisbane, remportant son 16e titre WTA avant une autre manche décevante au Majors de Melbourne où elle a atteint la demi-finale il y a un an.

Prêt à rebondir à Dubaï, Karolina a renversé Mladenovic pour la quatrième fois en six rencontres, luttant pour trouver le premier service mais sans jamais faire face à un point de rupture. Avec huit doubles fautes et de mauvaises performances au premier et au deuxième service, Mladenovic n’a pas pu égaler ces chiffres, se brisant quatre fois pour suivre du début à la fin et pousser le Tchèque dans les 16 derniers.

Karolina a décroché un coup droit gagnant dans le premier match pour un début prometteur, assurant une pause dans le deuxième match et ouvrant un avantage 5-1 avec un retour profond que Kristina n’a pas réussi à contrôler. Le joueur français a inscrit un revers lors du match suivant pour reculer de 6-1 en un peu plus de 30 minutes, Pliskova bénéficiant d’une nouvelle pause au début du deuxième set pour se rapprocher de la ligne d’arrivée.

L’adversaire mieux classé a décroché une autre pause dans le septième match et a conclu la transaction avec un vainqueur de service lors du prochain match pour passer au deuxième tour. “Cela a changé, s’améliorant avec les années”, a déclaré Pliskova.

“Je pense que les joueurs s’améliorent aussi. Se sentir mieux dans sa peau ne garantit rien, pas même une victoire au premier tour. Je pense aussi qu’il faut parfois avoir de la chance, avec un nul favorable devant vous.”

Il y a beaucoup de choses qui doivent être là pendant ces deux semaines. Je pense que je me sens mieux moi-même et mon jeu aussi. Nous verrons. Je pense que le score contre Mladenovic est un peu plus facile qu’il ne l’était. Je pense que nous avons eu quelques matchs difficiles, mais j’avais tout le match sous mon contrôle. ”