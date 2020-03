En Russie, vous pouvez toujours jouer au tennis dans les clubs sportifs

En Russie, il semble que la pandémie de coronavirus n’affecte pas autant que dans d’autres pays européens tels que l’Espagne, l’Italie, la France ou l’Allemagne. Là, il y a encore de nombreux clubs de tennis ouverts qui permettent la formation de nombreux joueurs de tennis, oui, avec quelques restrictions: “Ici comme dans la grande majorité des pays, tous les tournois ont été suspendus ou annulés, mais nous pouvons toujours accéder aux courts s’entraîner normalement. La seule restriction est qu’il ne peut y avoir plus de trois personnes sur la même piste, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir que l’entraîneur et deux autres joueurs. Nous avons dû adapter certains horaires, mais ici la situation est différente des autres De plus, lors de l’entraînement, personne ne porte de masque “, a déclaré Artur Valetov, un entraîneur de l’Académie de Podolsk dans des déclarations recueillies par L’Equipe.

