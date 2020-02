Enfant, j’ai adoré mes vacances en Afrique du Sud

Roger Federer, champion du record du Grand Chelem à 20 reprises, est très impatient de son match de charité en Afrique du Sud. Federer, classé n ° 3 mondial, rencontrera son ancien rival Rafael Nadal ce vendredi à Cape Town. “Je suis très heureux d’être de retour en Afrique du Sud.

Et je suis ravi que ce match soit enfin au coin de la rue. J’ai de la famille ici et je veux revenir depuis des années “, a déclaré Federer à des journalistes au Cap. La mère de Federer est née en Afrique du Sud et les Suisses veulent y jouer avant de mettre fin à sa carrière professionnelle de tennis.

«Cela relie vraiment tous les points – jouer au tennis, collecter des fonds et le faire en Afrique du Sud, ce qui est très spécial pour moi. Je suis très content que ce soit ici. Je pense que ça va être assez émouvant parce que je veux jouer en Afrique du Sud depuis des années “, a insisté Federer.

Le match devrait rassembler environ 50 000 spectateurs – ce qui serait la plus grande foule jamais enregistrée lors d’un match de tennis. «Avec The Match in Africa, l’idée n’était pas de rendre les billets incroyablement chers. Nous visions quelque chose qui fait bouger les masses et donne peut-être aussi à des gens qui ne peuvent généralement pas se permettre de venir au tennis professionnel une chance de le vivre “, a déclaré Federer.

L’Afrique du Sud a une place spéciale au cœur de Federer et les Suisses regrettent de ne plus avoir visité le pays au cours des deux dernières décennies. «J’ai adoré mes vacances ici en Afrique du Sud quand j’étais petit. Je me souviens d’eux comme hier et j’aurais aimé pouvoir venir plus au cours des 20 dernières années “, a admis Federer.