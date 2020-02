Enki Bilal explique comment les fans occidentaux réagissent à l’égard de Novak Djokovic

Enki Bilal, l’un des caricaturistes les plus acclamés de France, a parlé de Novak Djokovic, récemment couronné champion d’Australie et n ° 1 mondial. Bilal est originaire de Belgrade et a récemment tenté d’expliquer l’attitude des fans occidentaux envers Djokovic, ont rapporté les médias sportifs.

“Vous savez quoi, j’adore ce mauvais côté de lui, ce personnage. Son plus gros problème est d’être un Serbe. S’il était Croate, nous l’aurions davantage apprécié. Tout cela est le résultat des guerres balkaniques des années 1990. Le monde occidental a immédiatement divisé les pages en “bonnes” et “mauvaises”, bien que la situation soit beaucoup plus compliquée.

Ne pensez pas que je défends des responsables serbes à l’époque. Le monstre et l’idiot étaient partout. Même les nazis », a déclaré Bilal. “L’Occident a une vision négative des Serbes. Ce sont les” méchants “, ceux en qui nous n’avons pas confiance.

Cela, bien sûr, salit l’image de toute la Serbie et continue de temps en temps… Il faut noter que les Serbes comptent sur elle pour leur donner une meilleure image que celle qu’ils représentent. C’est important pour le pays ».

«Je pense que son rôle est très émouvant dans tout cela. Ses deux plus grands rivaux, Nadal et Federer, sont au-dessus de l’histoire des nations, n’appartenant, de l’avis de la plupart des fans, à aucun pays sauf au monde entier. Contrairement à Djokovic, qui n’est «que» serbe.

Mais c’est un gars atypique, le voici de nouveau en tête et poursuit les records de Federer. Mais au fait, cette image, celle d’être Serbe, est également dessinée. Comme une ombre, il le suit, ce qui me frustre beaucoup. Bien qu’il ait trouvé sa paix et sa propre manière de faire face », a ajouté Bilal.