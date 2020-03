Enrique Iglesias et Anna Kournikova révèlent le nom de leur fille

La star de la pop Enrique Iglesias et l’ancienne superstar du tennis russe Anna Kournikova ont révélé le nom de leur fille de 5 semaines. Ils ont nommé le dernier ajout à leur famille Mary. Le couple a déjà des jumeaux – Nicholas et Lucy, qui ont 2 ans.

Mary est née en janvier, mais la nouvelle de sa naissance est restée secrète jusqu’au mois dernier. Le nom de la fille est Mary – ou Masha en russe – car Kournikova est originaire de Russie. Bien que Kournikova n’ait pas parlé à la presse depuis la naissance, Iglesias a révélé quelques détails sur leur vie domestique.

Il a dit qu’il était inquiet de la réaction des jumeaux à leur nouveau frère mais tout se passait bien. «Il y a une différence de deux ans, donc j’avais un peu peur. Je me disais: “Comment vont-ils réagir?” Et j’ai deux chiens donc ma maison est chaotique.

Quand nous sommes rentrés à la maison avec Masha, je me suis dit: “Oh, comment tout le monde va réagir?” ” Iglesias a déclaré qu’il avait également reçu des conseils parentaux de son compatriote pop star latine Ricky Martin, avec qui il faisait une tournée conjointe de l’arène.

Enrique a déclaré: “ Nous en parlions, vous savez, comme être sur la route avec des enfants. Ricky me donnait quelques conseils. C’est dur. C’est difficile, mais c’est faisable. De toute évidence, nous avons la chance que si nous voulons le faire, nous pouvons le faire.

Tu ne vas pas me séparer de mes enfants. Kournikova était un ancien joueur du Top 10 en simple et ancien n ° 1 en double. Bien qu’elle n’ait jamais remporté de titre en simple, elle a atteint la 8e place mondiale en 2000. Avec Martina Hingis, elle a remporté des titres de double du Grand Chelem en Australie en 1999 et 2002, et les championnats WTA en 1999 et 2000.

Elle a pris sa retraite à l’âge de 21 ans en raison de graves problèmes de dos et de colonne vertébrale, y compris une hernie discale. Depuis sa retraite, elle est apparue comme formatrice dans l’émission de télévision The Biggest Loser, et sert également de programme “Five & Alive” de l’Ambassadeur mondial pour Population Services International, qui traite des crises sanitaires auxquelles sont confrontés les enfants de moins de cinq ans et leurs familles.