Entourez-vous de gens intelligents et posez des questions

Maria Sharapova est une ancienne n ° 1 mondiale et cinq fois championne du Grand Chelem. Mais le Russe n’est pas arrivé par accident. Dans une interview pour Gulf News, Sharapova dit que son mantra de succès s’entoure des bonnes personnes et pose des questions.

Le Russe dit: “Le meilleur conseil que j’ai reçu est de vous entourer de gens intelligents et de poser des questions – ne présumez pas que vous connaissez toutes les réponses et essayez de” juste le comprendre “.

J’ai appris cela particulièrement pour diriger Sugarpova – nous avons une équipe si talentueuse qui m’a vraiment aidé à assumer mon rôle de femme d’affaires et d’entrepreneur. “Sharapova est passionnée par l’architecture et dit que si elle avait le temps, elle reviendrait à l’école en ce moment pour étudier la même chose.

“Je suis passionné par le design et l’architecture – si j’avais le temps maintenant, je retournerais à l’école pour l’étudier demain. J’ai tellement de chance d’avoir l’opportunité de voyager partout dans le monde pour mon sport, alors Quand j’ai du temps libre en voyage, j’aime explorer la ville dans laquelle je me trouve – que ce soit en essayant de nouveaux restaurants ou en admirant toutes les différentes architectures que je rencontre.

La confiance de 31 ans a été la marque de sa personnalité et elle dit qu’il faut être fidèle à lui-même. “Je pense qu’il est si important d’être soi-même dans un monde où nous sommes influencés par tant de gens et par tant de choses.

Parfois, nous perdons de vue ce dont nous nous soucions et nous conformons aux autres, mais en fin de compte, vous devez être heureux dans votre peau et c’est quelque chose que j’ai vraiment priorisé pour m’assurer que je me sens autonome. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais ne laissez pas ces rustines vous décourager.

Il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre de ces moments, souvent même plus que lorsque vous gagnez. Tout cela fait partie du voyage, alors n’oubliez pas de profiter de chaque instant, qu’il soit bon ou mauvais. “

Enfin, parlant de ce pour quoi elle aimerait qu’on se souvienne d’elle, Sharapova dit que ce serait le travail acharné qu’elle mettrait sur le terrain et à l’extérieur. «Je suis vraiment fier du travail acharné que j’ai consacré à ma carrière, que ce soit pour m’entraîner deux fois par jour pendant l’intersaison ou pour rester debout tard pour travailler sur notre nouveau projet Sugarpova.

Je suppose que j’aimerais que les gens se souviennent de moi comme d’une personne passionnée et dévouée – que ce soit en tant que joueur de tennis ou entrepreneur. ”