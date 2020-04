Entraînez-vous avec la tête et le cœur! Formation en ligne pour les entraîneurs

Formation en ligne gratuite pour [email protected] samedi 11 avril 2020 à 19h00 via Zoom:

«S’ENTRAÎNER AVEC LA TÊTE ET LE CŒUR! Trouver des solutions à partir d’une approche psychologique innovante. »

(Conférencière: Prof. Dra. Maite Torres Terry, psychologue sportive, experte en entraînement mental et coach mental)

Formation gratuite. Places limitées. Toutes les informations sur l’affiche de l’activité. Nous vous attendons [email protected]! 👋💻

Même si vous ne pouvez pas le samedi 11 avril à 19h00, inscrivez-vous car tous les inscrits recevront l’enregistrement du cours.

Pour vous inscrire, envoyez un e-mail avec votre nom, prénom, ville, sport, téléphone et e-mail à:

[email protected]

Vous pouvez participer de n’importe où dans le monde. Pour connaître l’heure dans votre pays, cliquez sur ce lien: http://www.horamundial.com/

!Nous t’attendons!

Psychologue du sport internationalement reconnu et expert en entraînement mental au tennis. Plus de 10 ans d’expérience dans le soutien mental des joueurs et des entraîneurs à la suite de leur “Succes-Power-Program” avec 10 étapes faciles pour entraîner la force mentale.