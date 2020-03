entre espoirs, peurs et retour de Roger Federer

La saison de tennis 2020 est en danger: au milieu des espoirs, des craintes et Roger Federerest de retour, la pandémie de Covid-19 se multiplie, notamment en Italie, Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni et USA. Le président américain Donald Trump et les gouverneurs de nombreux États américains ont déclaré le verrouillage, comme à New York, Washington et Californie.

Aux États-Unis, les cas positifs pour le coronavirus ont dépassé 32 000, avec au moins 400 décès. En Europe, la situation se développe de façon spectaculaire en Espagne, en France et au Royaume-Uni, avec les hôpitaux, notamment au Royaume-Uni, qui ont atteint la limite.

L’Italie est le pays qui paie le plus grand nombre de contagions et de décès: au total, dans le monde, il y a environ 340 000 personnes infectées et 15 000 décès. Le sport est verrouillé comme de nombreux autres secteurs de travail. Les Jeux Olympiques de Tokyo risquent le report et la saison de tennis, déjà compromise avec l’annulation et le report de tournois d’Indian Wells à Roland Garros, est très menacée.

Un bassin versant viendra de la saison des graminées à partir de la mi-juin, au cours de laquelle Roger Federer devrait revenir sur le terrain. Pourtant, les signes en provenance du Royaume-Uni sont intimidants ces dernières semaines, le système de santé étant déjà proche de la saturation.

L’annulation de Wimbledon n’est pas un facteur aussi lointain Au contraire, surtout après les jours dramatiques du dernier week-end, dévastateurs pour toute l’Europe. En Italie, le pays le plus touché, on observe une très légère stabilisation des infections et des décès, bien que le pic n’ait pas encore été atteint, signe que les mesures de verrouillage extraordinaires prises par le gouvernement italien fonctionnent. Cela pourrait être un signe d’espoir, mais qui ne peut pas baisser la garde à la fois dans le Bel Paese (italien pour un beau pays) et dans tous les autres pays où l’urgence se renforce, car elle a commencé au moins un mois plus tard qu’en Italie.

En général, la saison est déjà compromise, mais il reste à espérer que les tournois restants se dérouleront sans heurts. Tennis World USA suivra l’évolution de la situation pour vous tenir au courant de tous les développements concernant la pandémie de Covid-19 et sa corrélation avec la saison de tennis.