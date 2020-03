Entre gâteaux au chocolat et boxe

Caroline Wozniacki a dit au revoir au tennis en janvier dernier, lors de l’Open d’Australie 2020. Dans une carrière incroyable, elle l’a clôturé avec un Major, une finale de WTA et un total de 30 titres. Après la retraite, Caroline a récemment parlé de son alimentation et de certains de ses passe-temps.

Le poulet au brocoli et au riz est l’un des plats les plus consommés par le Danois, qui aime aussi cuisiner, en particulier le gâteau au chocolat: “Je ne suis pas de ceux qui suivent strictement un régime, mais je pense à la meilleure façon de se nourrir mon corps, afin de fournir les meilleures performances.

C’est comme si vous aviez une Ferrari: si vous ne lui fournissez pas le bon carburant, elle n’ira nulle part », a expliqué le joueur de 30 ans. Entre un régime simple et une cuisine, elle a déclaré: “J’aime manger des protéines, des légumes et des glucides.

Je mange souvent du poulet avec du brocoli et du riz. Mon gâteau préféré est celui au chocolat, mais je prépare tout, du pain aux biscuits en passant par le gâteau au fromage! “À propos de sa formation, Caroline a déclaré:” Maintenant, j’équilibre le cardio et l’haltérophilie.

De cette façon, je suis sûr que mon corps reste fort. J’adore courir, mais mon corps ne le tolère pas beaucoup, et maintenant je préfère l’elliptique, le vélo d’appartement, le StairMaster: tous les outils qui me permettent de faire de l’entraînement cardiovasculaire, tout en préservant le corps.

J’ai commencé à pratiquer la boxe à 12 ans. Je pense que cela m’aide à la fois au niveau cardio et force. En général, la boxe et la course sont mes deux principaux sports, le tennis mis à part, bien sûr. Une fois, j’étais aussi un bon nageur. Mais en général, j’aime tous les sports. ”