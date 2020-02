«Entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, je choisis ..»

Le Brésilien de 25 ans Thiago Monteiro prend un départ victorieux à Buenos Aires, battant Jaume Munar 6-3, 6-3 en une heure et 41 minutes pour sa première victoire ATP de la saison sur terre battue, déjà vainqueur d’un Challenger titre il y a deux semaines.

Monteiro était sûr et sec après avoir décroché le premier service, luttant pour le deuxième gros temps et faisant face à 11 chances de pause, repoussant dix d’entre eux pour limiter les dégâts dans ses matchs et forçant Munar à suivre ces chiffres pour rester en contact.

Jaume a également joué contre 11 chances de pause, perdant le service quatre fois pour pousser l’adversaire au tour suivant et connaître la quatrième défaite de la saison. Monteiro a pris une pause tôt dans le deuxième match, effaçant cinq chances de pause dans le suivant et fermant le premier match avec une tenue ferme à 5-3.

Le deuxième set a offert de nombreuses opportunités aux deux et c’est le Brésilien qui a obtenu trois pauses qui l’ont gardé en sécurité malgré une bataille effrayante au cours des deux derniers matchs. Interrogé sur les rivaux d’en haut, Thiago a décrit Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic comme les joueurs les plus difficiles à battre, choisissant son idole Rafael Nadal comme le joueur mental le plus dur de l’histoire du tennis.

Federer, Nadal et Novak sont toujours au-dessus de tous leurs rivaux, remportant le titre lors des 13 dernières Majors et terminant la saison précédente dans le top-3, la même place qu’il y a 12 ans pour la première fois. Trois légendes font partie de la passionnante course GOAT depuis des années, Federer menant le peloton avec 20 majors, un de plus que Rafael Nadal et trois devant Novak Djokovic qui a conquis l’Open d’Australie il y a deux semaines.

“Rafa est mon idole; je regarde comment il joue tout le temps parce qu’il est gaucher, tout comme moi”, a déclaré Monteiro. “Sans aucun doute, il est un grand compétiteur et mentalement le joueur le plus fiable de l’histoire du tennis; il est difficile de trouver quelqu’un comme lui. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont plus supérieurs que le reste du peloton mais mon choix est Rafa. ”