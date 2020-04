Entretien avec Gala León, une survivante du tennis

Au cours des cinq dernières années, plus d’une personne se sera posée la question suivante: qu’est-il arrivé à Gala León? La plus jeune se souviendra d’elle pour son bref passage au poste de capitaine de la Coupe Davis en 2015, même si elle ne s’est jamais assise sur la chaise. Les vétérans, au-delà de cette étape, retrouveront leurs photographies sur la piste précédente, où il concourait quinze saisons en tant que professionnel. Les deux réalités appartiennent à la même Lion de Gala (Madrid, 1973), le même qui a décidé de se retirer de la presse, y compris du monde du tennis, pour se recycler et guérir ses blessures.

Ces neuf mois ont été plus douloureux qu’un accouchement et pas seulement à cause du résultat, mais aussi à cause du voyage. Cependant, la relation de Gala León avec le tennis n’est pas seulement résumée dans cet épisode malheureux, elle va beaucoup plus loin. Le monde de la raquette l’a marqué pour toujours, même si actuellement c’est la raquette qui la maintient active. Son retour au tennis est presque une utopie, même s’il sourit toujours en se souvenant de ses débuts. Et surtout, après tant de silence, où il est devenu déprimé, la vie lui a donné l’opportunité de grandir en tant que personne et de trouver le bonheur. De cette nouvelle inscription, la madrilène prend le téléphone pour assister Point de rupture et visiter quelques fantômes du passé.

Pouvez-vous imaginer que cette quarantaine soit active?

Ne le croyez pas, il y a quatre mois, j’ai commencé à jouer au paddle-tennis et je faisais beaucoup de sport. J’ai joué quelques tournois de farce, jusqu’à ce que je sois finalement foutu de le faire souvent. C’était aussi un moyen de me forcer à m’entraîner, j’ai perdu plusieurs kilos, jusqu’à ce que le coronavirus arrive et arrête tout.

Soyez prudent avec la pagaie, car le bug vous mord …

Il n’y a rien à voir. Je fais plus que jouer, ce que je fais c’est très bien la compétition, la vraie différence est marquée par des joueurs de tennis comme Marta Marrero. Vous la voyez jouer, entrer comme un camion en avant, dans les moments importants elle ne se ride jamais, c’est elle qui rivalise le mieux avec beaucoup de différence. Lorsque vous avez participé à un niveau élevé de tennis dans la catégorie individuelle, ce n’est qu’en participant à des compétitions et en vous entraînant que vous parvenez à vous y mettre. Au tennis, cependant, tout le monde ne peut pas jouer.

Le court de paddle-tennis est généralement très pratique pour les joueurs de tennis à la retraite.

Je suis un joueur de tennis, je suis toujours un joueur de tennis et je préfère le tennis au paddle-tennis, c’est incontestable. Mais bien sûr, avec le tennis, il y a deux problèmes: premièrement, il est difficile de trouver quelqu’un avec qui jouer; et deuxièmement, le physique. Avant, la piste avait l’air petite, maintenant je la vois si grande qu’elle me rend même paresseuse. Le tennis il y a des moments où vous pouvez le voir comme un travail, à l’opposé du paddle-tennis. En ce moment, ce que je recherche, c’est m’amuser et le paddle-tennis, étant si social et moins physique, me le propose.

“Je suis toujours joueur de tennis.” Expliquez-moi cela.

C’est un sport qui m’a tant donné … il m’a aussi enlevé, mais il m’a donné beaucoup plus. Celui qui est un joueur de tennis meurt en étant un joueur de tennis, bien qu’en cours de route il soit distrait par d’autres sports. Étant quelque chose que vous avez été bon, vous le portez toujours à l’intérieur, vous ne pouvez pas le nier.

Vous avez eu une carrière professionnelle de quinze ans, joué plusieurs fois tous les tournois du Grand Chelem, devenu le top 30 du classement et remporté un titre officiel. En faisant un bilan rapide, qu’emportez-vous avec vous de tout ce voyage?

J’ai passé un bon moment sur le circuit, mais je dois admettre que c’est une vie très solitaire, très dure. Imaginez un temps de test avec des gens très stressés, comme nous le testions chaque semaine. Maintenant, les joueurs gagnent dix fois plus qu’auparavant, à mon époque, il était impensable d’avoir un entraîneur fixe jusqu’à ce que vous ayez passé vos 6-7 ans en tant que professionnel. J’apprécie vraiment toutes les super femmes qui étaient là, également sans aucune aide. C’était une génération bestiale et le jour de ma retraite, je l’ai dit: tu vas nous manquer.

Quand le mess Davis était terminé, beaucoup ne se souvenaient pas de toi. Quelqu’un ne savait même pas que tu avais été un joueur.

Ce qui m’étonne, c’est qu’il y a encore des gens qui se souviennent de moi (rires). Les vrais fans de tennis se souviennent de vous, même si parfois ils vous confondent avec Magüi Serna, d’autres avec María Antonia Sánchez Lorenzo, mais c’est normal, les informations à l’époque n’étaient pas les mêmes. Je viens de l’ère du télétexte! La communication a tellement changé qu’il est désormais normal que les gens aient à l’esprit des joueurs comme Lara Arruabarrena ou Silvia Soler, par exemple. Les joueurs qui n’ont pas franchi la barrière du top50 mais qui sont mieux connus pour avoir une présence à la télévision, les médias numériques ou les réseaux sociaux. Attention, je ne dis pas que ce sont de mauvais joueurs.

Nos bouches nous remplissent en disant que nous vivons l’étape dorée du tennis espagnol mais si nous remontons à votre époque …

… ce qui se passe, ce qui se passe! Ce sont des informations que vous devez obtenir des journalistes. Pendant mon temps, je me souviens avoir vu vingt gars dans le top 100 et environ dix ou douze tantes dans le top 100. Le circuit parlait espagnol et sur terre battue, je ne vous le dis même pas, c’était ridicule. Les autres joueurs ont fait des comptes pour voir avec quel espagnol ils jouaient chaque semaine.

Aujourd’hui, nous avons de nouveaux garçons dans le top 100 et quatre filles dans le top 100. Que s’est-il passé?

Le problème avec chaque personne qui décide de jouer au tennis et d’abandonner est qu’elle prend de nombreux risques. Que se passe-t-il ensuite? Rien, pour retrouver la vie et repartir de zéro. Je l’ai toujours dit: les athlètes d’élite de ce pays ne sont pas protégés au travail. Ensuite, il y a aussi beaucoup d’intrusions, mais c’est une autre affaire. Les générations ont changé, celle maintenant est plus douce, ils veulent tout maintenant, des résultats immédiats. En fin de compte, celui qui continue de se battre est celui qui est vraiment bon, celui qui entre.

Mais vous n’étiez pas seulement un groupe plus important, c’est qu’avec 20 ans vous étiez déjà dans la pommade.

Nous venions d’une autre pâte (rires). À 17 ans, je me souviens avoir pensé: soit je commence à gagner des matchs, soit je dois me mettre au travail. A cette époque, avec 22 ans, il fallait déjà avoir sa vie sur les rails, mais le niveau économique était très bas. Combien d’années ai-je dû rester jouer en Espagne parce que je n’avais pas d’argent pour voyager à l’étranger! Tout change quand, soudainement, vous prenez et allez au Portugal pour jouer de petits tournois et enchaîner 8-9 semaines en demi-finale ou finale, c’est ainsi que vous gagnez le classement nécessaire pour ensuite participer à des tournois majeurs. Comme cela m’est arrivé à Roland Garros.

Roland Garros 1996, de l’étape de pré-ronde.

Cette année-là, je suis allé à Roland-Garros pour prendre ma retraite.

Que me dis tu

Comme vous l’entendez. Je n’avais plus d’argent à investir, j’étais fatigué, j’ai regardé le compte bancaire et il me restait 100 000 pesetas, je ne pouvais même pas payer mon coach. Mais bien sûr, il était en Grand Chelem.

Là, vous avez rompu en tant que joueur.

Totalement. Personne ne me connaissait, j’étais 110e au monde, mais je me sentais à l’aise et j’ai vu que je jouais bien. À l’époque, être hors du top100 signifiait perdre de l’argent, pas maintenant. J’ai fait ce voyage avec l’intention d’arriver, de perdre, de rentrer chez moi et de commencer à chercher du travail. J’ai pris deux raquettes, imaginez. J’ai passé la phase précédente et commencé à gagner de l’argent, je ne savais même pas comment le compter. Avec cet argent, j’ai invité mes parents à me regarder jouer le premier tour, mais j’ai fini par gâcher un peu …

Y a-t-il une explication à un tel saut de bête?

Je n’ai plus jamais aussi bien joué de ma vie, je n’ai plus ressenti ce flux. Il n’y avait aucune pression, c’était comme un réveil. J’ai regardé mes rivaux et j’ai vu qu’ils avaient la même chose que moi: deux bras, deux jambes et une raquette. En bon espagnol, j’étais un spécialiste de la terre battue, ce qui, ajouté au fait que j’étais un étranger, me donnait aussi un supplément, je les jouais très différemment.

Et aussi gaucher. Avez-vous déjà rêvé du titre?

J’ai vu que plus personne ne me battait, j’avais même l’impression d’avoir grandi d’un pied, et regarde je suis petit. À l’intérieur, j’étais plein d’énergie, même en huitièmes de finale contre Iva Majoli, je commence 3-0, jusqu’à ce que l’adducteur me frappe et que tout soit terminé. Il était passé de ne pas avoir remporté deux matchs de suite à affronter le septième match consécutif cette semaine avec beaucoup de tension. Il n’avait jamais joué comme ça, il n’était pas au courant de ce qu’il faisait.

Ce fut le premier grand résultat de votre carrière, et pourtant les conséquences n’étaient pas bonnes. Sur vos 16 prochains matchs, vous n’en avez gagné qu’un.

Sais-tu pourquoi Je pensais que ce qui m’était arrivé était une coïncidence, je manquais de confiance en moi. Je l’ai compris comme un prix, comment pourrais-je être parmi les meilleurs? C’est là que j’ai commencé à penser, après Roland Garros, où j’ai vu que tout avait été réel. Jusqu’à ce que je comprenne enfin que si j’étais là, c’était pour quelque chose, je me stabilisais.

Vous avez joué avec Henin, Clijsters, Graf, Arantxa, Hingis, Serena, Venus, Davenport, Conchita, Pierce, Mauresmo, Majoli … la liste est énorme. Une curiosité?

Mary Pierce était un drame pour moi, il n’y avait aucun moyen (rires). Je sentais que je ne pouvais pas le renvoyer, en plus elle me jouait de très bons angles, je servais très bien, ça me rendait fou. Du haut était celui qui ne voulait pas voir dans la peinture. Avec tous les autres, il sortait jouer, il n’avait pas cette impuissance, il y avait des jours qui étaient meilleurs et des jours qui étaient pires.

Quel jeu est resté avec vous pour toujours?

Je n’oublierai jamais Roland Garros (1996) dans la vie, en particulier le match que j’ai battu Barbara Paulus au troisième tour, spécialiste du terre battue et dans le top 20 du classement. Je me souviens parfaitement du match, je l’ai même fait enregistrer sur cassette. Je lui ai jeté une goutte parce que je ne voulais même pas jouer le point, j’ai eu de la chance qu’elle se recroqueville et le manque. Je n’oublierai jamais le tournoi que j’ai remporté à Madrid (2000), d’abord parce qu’il était à la maison et, ensuite, parce que Fabiola Zuluaga jouait de façon spectaculaire, je l’ai adoré et je me suis très bien entendu avec elle. Ce fut une finale très excitante. Évidemment, même si je n’ai pas pu le battre, je ne peux pas oublier ce que je ressentais en jouant contre Steffi Graf (1998) au Wimbledon Center Court.

Mots majeurs.

J’étais quatre jours sans sommeil! Puis le jeu s’est bien passé, le premier set a été amusant, j’ai fini par manquer une volée. Elle a gagné 6-4 et 6-1. Je me souviens, dans les instants qui ont précédé le match, de rencontrer Àlex Corretja dans le Player’s Lounge et de me demander avec qui il jouait. “Steffi? Je vous donne quelques jeux »(rires). Finalement, je suis sortie la tête haute, même elle a fait l’éloge de moi lors d’une conférence de presse. Pour être sur l’herbe, ce n’était pas mal, je jure qu’à chaque fois que cette coupe me revenait, je me disais … quand dois-je frapper la balle? C’était fou comment il l’avait frappée.

Vous êtes-vous déjà senti impuissant devant une femme de cette liste?

Peut-être que cela m’est arrivé la première fois que j’ai joué avec Venus Williams à l’US Open (1997), il m’a mis 6-0 et 6-1. Une autre qui était très compliquée était Mlle Hingis, il y avait des moments où je me demandais: la balle revient-elle encore? Pim, pam, pim, pam. Elle a joué les Martiens et vous ne pouviez courir que d’un côté à l’autre. Si Martina allait bien, c’était un drame, au niveau des talents, c’était un autre niveau.

Vous avez commencé à jouer au Grand Chelem en 1996 et terminé en 2004. Au cours de cette période de neuf ans, vous n’avez manqué que trois grandes dates.

Pour l’instant, je ne me souviens pas lesquels j’ai raté, mais je me souviens d’un jour où Barbara Rittner, une bonne amie sur le circuit, m’a surpris en disant qu’elle avait atteint un record: joueuse avec le plus de tournois du Grand Chelem consécutifs. De toute évidence, ce record aura maintenant changé. La vérité est que j’ai eu beaucoup de chance avec les blessures, ils m’ont beaucoup respecté jusqu’à mes 28 ans, où j’ai vissé mon épaule.

Vous avez manqué l’Australie 1996, l’Australie 2003 et l’US Open 2004.

Dans le premier, il n’est pas entré par classement, j’ai donc décidé de ne pas voyager quand je devais jouer à Qualy. Le deuxième était dû à une blessure et le troisième était déjà retiré. En fait, mes deux derniers tournois en 2004 ont été Roland Garros et Wimbledon, j’ai terminé ma carrière en faisant du service et du filet sur gazon, avec joie (rires).

Pourquoi l’avez-vous laissé?

J’ai toujours cru que je prendrais ma retraite à l’âge de 30 ans, mais ce qui m’a vraiment poussé, c’est le fait que j’ai vu le circuit commencer à changer. Il y avait moins d’ambiance, mes amis s’étaient retirés, de plus en plus voyagés, les joueurs de tennis étaient devenus très indépendants avec leurs entraîneurs … bref, j’ai commencé à manquer mon temps. De nouvelles générations ont commencé à arriver, beaucoup de Russes, beaucoup de Tchèques, une de celles qui ont à peine regardé celle d’à côté. Je ne voulais pas de ce panorama.

Tu n’en veux même plus maintenant.

Voyons, je pourrais peut-être voyager une semaine avec quelqu’un qui s’entend très bien, mais des semaines très séparées. En Espagne, ce que vous voulez, mais dans l’autre partie du monde, ce serait très difficile pour moi.

Mais vous avez entraîné certains joueurs après votre retraite.

Oui, j’ai également décidé de commencer par le bas, par le bas. Il y avait un top30 qui m’a demandé de l’aide mais je ne l’ai pas vu clairement, je voulais repartir de zéro. C’est vraiment utile, c’est à ce moment-là que j’ai apprécié tout ce que j’avais accompli et compris à quel point c’était difficile. Lorsque vous êtes sur le circuit, vous n’êtes au courant de rien, vous êtes dans une bulle.

Pouvez-vous apprendre à vous entraîner?

C’est un film totalement différent. Il faut ajouter à cela que j’appartenais à une génération totalement différente. Quand j’étais joueur, mon entraîneur m’a dit: frappez-le à l’envers. Eh bien moi à l’envers. A cette nouvelle génération, vous dites: tirez sur la première à droite, puis vous courez pour l’inverse et, si vous êtes à l’aise, vous répétez pour l’inverse. Vous leur donnez une tactique, peu importe … parce qu’ils ont tout fait dans l’autre sens! J’en suis venu à ordonner des tactiques inverses pour faire ce que je voulais. Il y a des gens qui ont la capacité de bien frapper la balle mais qui n’ont pas le talent pour comprendre ce que vous leur demandez. Tout comme il y en a d’autres qui ne le frappent pas aussi bien mais qui comprennent ces paramètres, ce sont eux qui finissent par s’impliquer.

Ta génération était meilleure.

Je ne sais pas si c’est mieux, mais nous avions cet appétit, cette faim, même ce besoin de bien faire les choses. Soit vous avez gagné des matchs, soit vous avez mis des cafés. Cela vous rend intelligent, tant que vous avez l’ordre technique, physique et certain sur la piste. Les joueurs sont maintenant sérieux, ils s’entraînent, mais ils ont du mal à faire les choses. Il y a des moments où j’ai vu une fille jouer à la fable, gagner 6-1 4-1 et se bloquer soudainement, incapable de clore le match. Voyons, cela pourrait vous arriver une fois, mais ce n’était pas normal, c’est là que le personnage de chacun est vu.

Il y a des gens qui comptent sur ces marqueurs (6-2, 1-6, 6-1) pour critiquer le tennis féminin.

C’est l’ignorance. Le circuit féminin a toujours joué avec beaucoup plus de risques que le circuit masculin. Par ailleurs, le circuit masculin a un handicap: le service. Ce sont des styles différents, les comparer en continu est une erreur, chacun a ses qualités. C’est génétique, il n’y a pas non plus besoin d’étudier: vous êtes un homme et je suis une femme, mon corps ne fonctionne pas comme le vôtre, c’est impossible. Les femmes sont plus émotives, si l’homme avait les règles, plus d’une changerait d’avis. Par nature, nous sommes plus sentimentaux, mais cela ne signifie pas que nous sommes pires ou plus faibles. Celui qui sous-estime le tennis féminin de manière si radicale pour un résultat simple … pour moi c’est une erreur. Tous ceux qui pensent ce qu’ils veulent, la liberté d’expression.

Cette pensée existe même au sein du circuit, certains entraîneurs n’envisagent même pas de travailler avec des femmes.

Les bons entraîneurs apprécient les circuits masculin et féminin. Ensuite, nous avons quelque chose d’autre appelé l’éducation. Quiconque pense au circuit féminin comme celui-ci, sûrement à la maison pense la même chose, nous sommes donc confrontés à un problème qui va au-delà du sport. Le machisme continue d’exister, je ne découvre rien. Je l’ai vécu sur le circuit, m’entraînant sur la piste 37, dans le parking. Au début, cela ne vous donne pas la même chose, mais ensuite vous jouez sur un grand terrain et des parties défavorisées parce que vous n’y êtes pas habitué. Mais ce sont des choses banales, le problème est beaucoup plus grave, ça vient de chez soi.

Septembre 2014, il faut parler de la Coupe Davis. Comment tout commence-t-il?

Le RFET se rend compte qu’il n’y a pas beaucoup d’argent après être descendu en deuxième division de la Coupe Davis, là un très gros montant est arrêté. J’étais directeur sportif et, pour faire une coupe, ils me demandent d’assumer également le poste de capitaine. Ce n’était pas un bonus, c’était une méthode de réduction des dépenses. Ils m’ont dit que je faisais un excellent travail, que c’était valable et qu’ils me faisaient confiance. À ce moment-là, cela me semblait bon.

D’autres personnes ne pensaient pas si bien.

Pour moi, c’était une approche normale, jusqu’à ce que Toni Nadal semble secouer le nid du frelon et générer tout ce qui est venu plus tard. Là-bas, tout a commencé à mal tourner, et les médias n’ont pas beaucoup aidé la cause. La guerre n’était pas tellement avec moi, mais avec la Fédération. Pour moi, ce fut la pire étape de ma vie, mais cela a été utile, c’était comme un réveil.

Dans quel sens?

En ce sens que j’ai vécu dans une bulle, comme la plupart d’entre nous qui avons vécu avec le luxe et les applaudissements du circuit professionnel, mais quand vous sortez de cette bulle, vous voulez continuer à évoluer. J’ai compris la proposition comme quelque chose de logique, j’ai donc accepté. Plusieurs fois, le sujet a été examiné, une tentative a été faite pour changer le sujet, même si j’ai toujours cru que la guerre n’était pas directe avec moi. La seule chose qui était claire était que je devais vivre cette situation pour réaliser que je ne serais jamais heureux de cette façon, que j’avais besoin d’un changement. Ce fut une période difficile, très difficile, mais cela m’a sauvé la vie. Maintenant, je suis heureux et avant je ne l’étais pas.

S’agissait-il d’un chapitre de machisme?

Celui qui veut voir les choses en perspective les verra. Celui qui ne veut pas, tu ne vas pas le faire sortir de là. Je suis nommé capitaine un dimanche à 17 h 00 et à 13 h 30, la polémique était déjà diffusée sur les radios. Ce n’est pas qu’ils ne m’ont pas laissé de place, c’est qu’ils ne m’ont pas laissé le choix. D’un autre côté, il y avait beaucoup de gens qui m’ont soutenu.

Ils vous ont éloigné sans vous donner une chance de travailler, à quoi ça sert?

Le tennis fonctionne comme il fonctionne. Ils ne m’ont pas laissé travailler, même pas entrer, du premier jour leur réponse a été NON, jusqu’à ce qu’ils réussissent. Le vice-président (Ladreda) n’a même pas pu m’appeler pour me dire, je devais le savoir via RTVE. Celui qui a le pouvoir est le responsable, le seul qui a dit les bons mots était Muguruza: “Laissez-la travailler et ensuite nous décidons.” Je n’avais pas cette option, mais quelque chose comme ça devait m’arriver pour me développer en tant qu’être humain. C’était très difficile, oui, mais je ne veux pas trop dramatiser non plus, ce n’était pas la fin de ma vie, il y a beaucoup d’autres situations qui sont pires que ce chapitre.

Mais c’était une injustice.

C’est ce que vous pensez maintenant, à l’époque où les journalistes n’avaient rien dit. Non seulement les joueurs, le président ou le CSD étaient responsables. C’était un conflit d’intérêts de toutes les personnes impliquées et j’ai été pris au milieu. Mon intérêt était uniquement pour et pour le tennis, si j’avais su que tout cela allait arriver, j’aurais été très calme avec mon poste de directeur sportif. Mais bien sûr, pourquoi doivent-ils décider jusqu’où je peux aller? Laisse-moi d’abord et puis déjà, si tu veux, tu me tueras. Si vous parlez à un expert en machisme, il vous dira que c’est du machisme pur et simple, un exemple de quelqu’un qui veut vous limiter et veut vous garder en bas.

Comment tout cela s’est-il terminé?

Je suis allé signer les papiers avec M. le Vice-président avec l’idée de mettre fin à tout cela, de rassembler ce qui m’était dû et de les oublier tous. Il ne voulait plus de conflits, il n’avait pas besoin de continuer sous les projecteurs. Mais ce sentiment d’impuissance qu’ils ont décidé pour moi m’a coûté de l’enlever, d’autant plus que ma nomination en tant que capitaine était légale, et cela a été terminé par un juge.

Puis ils ont placé le capitaine Conchita, que pensez-vous de ce mouvement?

Je ne vais pas répondre à cette question. Laissez chacun penser à ce qu’il veut.

Cette guerre a fait plusieurs victimes. Dani Gimeno, l’un des présélectionnés pour cette série à Vladivostok, a mis plusieurs mois à se composer.

Il a fait beaucoup de dégâts à Dani, il est démontré que cela ne m’a pas seulement affecté. Le pire, c’est l’image qui a été créée et qui a été donnée de ce que tout le monde appelait «la famille du tennis». C’était humiliant. Le monde fonctionne ainsi et c’est pourquoi nous sommes comme nous sommes. Maintenant, avec cette pandémie, il est temps de réfléchir, nous devons être plus solidaires, honnêtes, vivre plus calmement. Nous ne pouvons pas penser qu’en réussissant quelque chose, vous pensez que vous êtes le meilleur de la planète. Nous ne pouvons jamais cesser d’être des gens.

Avez-vous mis du temps à refermer cette blessure?

J’ai dû me lever de la dépression. Le stress qui m’a causé m’a empêché de quitter la maison, c’était un fouillis émotionnel qui m’a laissé détruit. Mon chien était le seul qui m’a forcé à quitter la maison, le seul qui m’a fait sourire, c’est lui qui m’a sauvé la vie. Me voir tous les jours dans les médias, entendre des opinions déplacées et être au milieu de toute cette bataille s’est terminé avec moi.

Vous êtes-vous vu?

J’ai également reçu beaucoup de soutien, de nombreux appels, des gens qui me demandent encore une collaboration aujourd’hui. J’apprécie vraiment les appels, mais honnêtement, je n’ai pas envie de travailler dans le monde du tennis. Ce n’est pas que je ne peux pas travailler, c’est que je ne veux pas, c’est une décision personnelle. En ce moment, je ne me vois pas changer ma vie actuelle pour presque rien. Je suis en train de changer complètement de registre, tout ce que je veux en ce moment, c’est aider les autres et être heureux.

Cela valait-il la peine de parcourir tout cela?

Toute ma vie, depuis que j’ai commencé le tennis, j’étais une fille sans ressources, je me battais, ça n’a pas été un voyage de roses. J’étais quand même content parce que je faisais ce que j’aimais. Ma vie professionnelle a été celle-là, celle que j’ai choisie, et c’est fantastique. Quand j’ai pris ma retraite, tout ce que je voulais, c’était vivre, faire autre chose, continuer à grandir en tant que professionnel, jusqu’à l’arrivée de la scène Davis. C’est alors que j’ai réalisé que je m’étais oublié. De quoi d’autre aviez-vous besoin pour jouer au travail au tennis? Pour que? Cela me rendrait-il plus heureux?

Et maintenant?

Maintenant, je suis entouré de gens merveilleux qui me remplissent, en qui j’ai confiance et qui m’améliorent tous les jours. C’est ce que je veux en ce moment, continuer à évoluer tous les jours, mais en tant que personne.

