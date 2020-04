Entretien avec Gonzalo López Fabero, un «enseignant» sur Instagram

Confinement par coronavirus il a contraint l’être humain à rechercher de nouvelles formules de communication lors de ces dernières dates. Par exemple, si nous ne pouvons pas établir de relation personnelle, cela devra se faire virtuellement. Entrez simplement à tout moment pour Instagram assister au nombre de spectacles en direct qui ont lieu simultanément, une activité qui se multiplie quotidiennement. Ce passe-temps concerne également le monde du tennis, bien qu’il y ait eu une personne qui a allumé le match. Gonzalo López Fabero (Barcelone, 1970) est notre homme.

L’ancien joueur espagnol, désormais entraîneur de haute compétition, est devenu une sorte d’influenceur de la raquette grâce aux entretiens qu’il nous donne chaque jour avec différentes personnalités du monde du tennis. Ce qui a commencé comme une distraction a fini par évoluer vers un indice essentiel où vous pouvez connaître clairement et spontanément les chiffres qui composent la grande structure du tennis dans notre pays. Ce dimanche, sans aller plus loin, le légendaire Nick Bolletieri sera l’invité de sa chaîne. Combien de questions Gonzalo aura-t-il posées au cours de ces 40 derniers jours? Il est temps qu’il réponde aux nôtres.

Parlons du tennis. Qui serait la première personne à faire un live sur Instagram pendant cette quarantaine?

C’était moi (rires) Sérieusement, je ne veux pas être pédant, mais j’ai commencé le troisième jour de quarantaine. Ici en Espagne, ils nous ont fermés samedi 14 et mardi j’ai décidé de faire un Live sur Facebook. Ensuite, j’ai réalisé que sur Instagram, cela fonctionnait beaucoup mieux, donc le lendemain, j’ai fait le premier appel, avec Jorge Mir. Tôt ou tard, il était clair que cette idée finirait par arriver à quelqu’un, même si je l’ai peut-être vue plus vite. Maintenant, je fais un spectacle en direct tous les jours, de 17h00 à 18h00.

Et augmentant de plus en plus le niveau de vos invités.

Il est vrai qu’une des conséquences de cette initiative a été d’ouvrir beaucoup plus ma communauté, même si au départ mon objectif était de donner la parole à des gens qui ne sont pas habitués à écouter. Au-dessus des noms, il cherchait à apporter des personnages intéressants à toutes les personnes passionnées de tennis et enfermées à la maison. Après Jorge Mir, Gonzalo Vitale, Martín Rocca, Jordi Bardou, Lluís Bruguera, Carlos Moyá, Àlex Corretja, Jordi Arrese, Toni Nadal… la chose grandissait, bien que le plus positif soit que tout le monde soit ravi.

Un jour tu devras être le seul à raconter son histoire …

Personne ne m’a encore contacté (rires).

Vous étiez 169e au monde, vous avez remporté un Challenger à Séville et vous avez pu jouer le Qualy à Wimbledon. Commençons à partir d’ici.

J’ai eu une carrière étrange, vraiment. À 18 ans, j’étais 300 dans le monde et à 20 ans, j’ai complètement perdu le focus. Il y avait des aspects émotionnels qui à l’époque je pensais provenir de mon environnement, mais plus tard j’ai réalisé que le problème était moi. Maintenant, j’ai beaucoup changé, mais j’ai toujours été une personne avec un certain complexe d’infériorité, je n’avais pas confiance en moi. Maintenant, à 50 ans, j’ai tous ces traits au minimum, mais à 20 ans, ils étaient florissants. Cela m’a fait voir que mon environnement était très agressif et je me suis effondré émotionnellement.

Et qu’est-ce que tu as fait?

Je me suis consacré à jouer aux championnats nationaux. Puis à 23 ans j’ai de nouveau été accroché, j’ai même gagné ce Challenger à Séville et je suis entré dans le top200. C’est comme ça que je suis resté environ trois ans, jusqu’à ce que quand j’avais 26 ans, je pensais qu’il était trop tard pour entrer et je suis retourné jouer aux championnats nationaux.

Et garçon, tu les as joués …

Il gagnerait environ 250 nationaux, ce qui est annoncé prochainement. Je pense que Tati Rascón a le record, il a joué le plus longtemps jusqu’à 35-36 ans. Maintenant, avec le circuit IBP, ils les réactivent à nouveau, mais à l’époque, bon nombre de ces tournois ont fini par être Futures. Par exemple, si je gagnais 30 championnats nationaux par an, il y en avait cinq qui étaient des Futures difficiles et deux qui étaient comme de mauvais Challengers.

Comment se sont passés tes débuts?

Le fait le plus important est que jusqu’à l’âge de 13 ans je ne faisais pas partie d’une académie, j’étais autodidacte grâce au fronton, mon père et mon frère. À 13 ans, je suis arrivé au Mataró Tennis par la main de Joaquín Moure, où j’ai vécu une étape spectaculaire jusqu’à 18 ans. Ensuite, j’ai déjà perdu le focus. J’ai raté les années les plus importantes d’un joueur de tennis, de 19 à 23 ans. Maintenant, j’y pense et, en le regardant en perspective, je pense qu’il aurait pu briser la barrière du top100, même s’il s’agissait d’un top100 discret. Même avec ça, j’aurai une trentaine de victoires contre les meilleurs joueurs: Alami, Clavet, Altur, Roig …

Que changeriez-vous de cette étape?

Oups, j’ai fait beaucoup d’erreurs. Je n’ai jamais fait confiance à personne, je ne me suis mis entre les mains d’aucun coach, mais pas pour l’égoïsme, mais pour les complexes. C’était un NON constant, j’étais très fermé sur moi-même. Puis quand j’ai réalisé qu’il était trop tard, la nouvelle génération de joueurs est arrivée (Carlos Moyá, Fernando Vicente, Galo Blanco, Félix Mantilla) qui avait déjà une autre vitesse, avait un tennis plus puissant que le mien, un jeu plus moderne, avec d’autres armes. Techniquement, cela représentait la fin d’une ère classique et le début d’une ère avec l’enseignement moderne. Par exemple, j’avais plus de poignées continentales, des revers plus courts; Ces personnes ont déjà commencé à relever le ballon et à jouer dans des positions plus ouvertes. Une partie de ma génération s’est formée de façon moderne (Albert Costa, Tomàs Carbonell), mais je ne sais pas pourquoi, j’ai adopté des formes plus classiques. C’était compétitif, mais je manquais d’armes.

Plus tard, vous avez concentré tout ce potentiel pour devenir entraîneur.

Évidemment, toute cette vie que j’ai eue aujourd’hui m’aide à mieux comprendre l’intérieur du joueur, ses doutes et ses insécurités, les exigences de l’environnement, ses émotions. Bien sûr, l’énorme nombre de matchs auxquels j’ai joué en tant que joueur de tennis m’aide également, plus de 1 500 à coup sûr. De plus, je pense que j’ai une tête logique, j’établis des schémas très rapidement, je vois un joueur et j’extrais beaucoup de pourcentages et de statistiques sur la façon de le gérer.

Naître à Barcelone était une merveilleuse coïncidence.

Totalement, être né à Barcelone à cette époque, c’est voir tout le boom du tennis espagnol se développer. De 1985 à 1993, année de la victoire de Bruguera à Roland-Garros, Barcelone était un terrain fertile pour le tennis qui ressemblait à une université de tennis. J’ai eu la chance de grandir avec eux, de jouer avec eux, de vivre avec tous ces entraîneurs fantastiques. C’était ma formation la plus importante.

Comment commencez-vous la formation?

Jouant en équipe en Allemagne, il fut un temps où l’entraîneur qui était là devait partir et ils m’ont mis. J’y ai passé huit mois, jusqu’au début de 1998. A ce moment, Julián Alonso m’a appelé alors que j’étais 30e au monde, Viña del Mar venait de remporter Marcelo Ríos en finale. Nous travaillions depuis un an. J’ai ensuite déménagé à Valence, où j’ai pris une école et passé trois ans avec près de 250 joueurs. J’ai terminé cette étape en 2003, quand je ne savais pas vraiment où tirer, jusqu’à ce qu’Álvaro Margets m’appelle pour entrer à la BTT Academy. Là, j’ai finalement rencontré des joueurs de premier plan tels que Gabashvili, Adrián Menéndez, Albert Ramos ou Joao Sousa. A ce moment, je me suis dit: “Je suis déjà coach.”

Le succès est venu à vous.

C’est que toutes les insécurités et les peurs que j’ai entraînées depuis que j’avais 19 ans n’ont pas disparu avant d’arriver au BTT. Ce furent quatre magnifiques années, une confiance totale avec les patrons, jouissant de la position de joueurs importants … c’était l’étape où j’ai commencé à m’appeler entraîneur, avant d’avoir honte.

Et la scène avec Julián?

Julián était un joueur très compliqué, extrêmement compliqué. Il m’a emmené sans expérience, je ne savais pas comment gérer tout ça. Il était aussi le petit ami de Martina Hingis, tout le monde le voyait comme un top 10 possible, ce tourbillon m’a attrapé sans heures de vol pour savoir comment traiter cet environnement, en plus de très peu d’intégrité de ma part. Pour être un entraîneur de haute compétition, vous avez besoin de dix ans de formation, vous ne pouvez pas sortir à 23 ans et commencer la formation, avant d’avoir besoin d’un voyage professionnel et personnel, d’un bagage où vous pourrez vous imprégner de différents domaines, techniques et personnalités. Tout ce qu’il faut apprendre, ce n’est pas une question de jour. Jusqu’à ce que vous atteigniez 40 ans, je pense qu’un entraîneur ne peut pas être complètement préparé pour une compétition de haut niveau.

Un jour, José Higueras vous a appelé pour donner une conférence aux États-Unis, ce serait bien si vous racontiez cette anecdote.

C’était fou. Il m’a appelé pour faire une présentation aux États-Unis sur le système espagnol, pour parler des «cubes», quelque chose qu’il voulait mettre en œuvre là-bas. Pepe cherchait à donner un peu plus de base au tennis américain classique, très agressif mais pas très solide. C’était la première présentation que j’avais jamais faite, ce que je ne pouvais pas imaginer, c’est que lorsque j’y serais, je rencontrerais Jay Berger, Hugo Armando, Lori McNeil, Chris Evert, Todd Martin, Anne White … soudain j’étais devant un groupe de joueurs où le «pire» de tous avait été le top80. “Allez, apprenons à tous comment les cubes sont faits” (rires). Heureusement, cela s’est avéré formidable, maintenant j’ai même une relation étroite avec plusieurs membres de l’USTA.

Pourquoi avez-vous arrêté le BTT?

L’occasion s’est présentée pour un nouvel emploi à Valence avec quelques partenaires, je n’y ai pas pensé, je voulais créer mon propre projet. À ce stade, j’étais avec Jesse Levine, Evgeny Donskoy, Pedro Martínez ou Carlos Taberner. Nous avions un groupe de compétition d’environ 20-25 enfants, un travail exceptionnel, mais nous n’avons pas bien fini parmi les membres. Je suis retourné à Barcelone et j’ai commencé à travailler à la 4Slam Academy, en charge de Khachanov avec Galo Blanco. Mais je n’ai pas duré longtemps pour la même raison, mon rêve était d’avoir mon propre projet, je me suis vu avec assez d’entité pour le faire avancer.

C’est ainsi qu’est né le Pro Tennis Coaching.

Exactement. J’ai décidé de quitter 4Slam et de commencer une nouvelle étape avec mon partenaire, Marc Cánovas, avec un nouveau groupe de compétition. Voilà comment nous évoluons depuis cinq ans. Nous sommes heureux, nous manquons encore d’un certain niveau, même si nous avions des gens dans le top200 (Georgina García), mais nous allons bien.

Entre certaines choses et d’autres, plus de dix ans à voyager en tant qu’entraîneur sur le circuit ATP.

Et ce n’est pas facile, bien que de cette façon j’aurai toujours une épine à l’intérieur: n’ayant jamais amené de joueur espagnol. J’ai eu de l’expérience avec Julián, mais il m’a pris très jeune, en fait Julián a arrêté de jouer l’année suivante, pour que vous compreniez à quel point c’était compliqué. En tant que personne, il est excellent, oui, je l’ai comme frère. En tant qu’amant du tennis espagnol que je suis, dont j’ai sucé toutes ces années, j’aurais adoré emmener un joueur espagnol dans cette deuxième étape de ma vie. Un Almagro, pour vous donner un exemple.

Cette porte est-elle fermée maintenant?

Pas du tout. Je suis absent du circuit ATP depuis quatre ans, ma dernière expérience a été avec Jonathan Eysseric, avec qui nous avons fait un travail spectaculaire, mais j’ai hâte de reprendre cette aventure. Je me vois préparé, je serais ravi de voyager à nouveau. Bien sûr, pas à n’importe quel prix, si je veux mettre toute mon énergie, j’ai besoin de voir cette même ambition chez le joueur, que s’il est 60e, il veut se battre pour être 40e.

Qu’est-ce qu’un bon coach pour vous? Est-ce suffisant pour réussir?

Aujourd’hui, être un bon entraîneur est lié si le joueur a un bon classement, mais ce n’est pas le cas. Pour moi, un bon entraîneur est un bon entraîneur, celui qui prend quelqu’un à 1000º et le laisse à 500º, pour moi c’est un bon entraîneur. Vous devez d’abord avoir de l’expérience, emprunter un chemin. José Perlas, par exemple, est arrivé et a terminé avec Moyá à l’Open d’Australie, mais l’oncle voyageait dans les Futures depuis 1991. Il faut aussi du charisme, être un leader. Enfin, pour moi, il est très important de ne pas compliquer le tennis, les grands entraîneurs vous apprennent de grands concepts, très basiques et très solides. Ensuite, le chemin lui-même vous donne cette compréhension émotionnelle du joueur, vous aide à comprendre sa psychologie.

La chance joue aussi parfois son rôle. Si Toni Nadal n’avait pas eu le neveu qui avait …

Bien sûr, le joueur vous met toujours à votre place. Si je commence à entraîner un garçon demain et qu’à 18 ans Roland Garros me bat, le lendemain je serai l’ostia, je deviendrai mondialement célèbre. L’élément chanceux qu’il vous procurera est la célébrité; Votre formation professionnelle vous donnera l’itinéraire que vous avez fait, les choses que j’ai mentionnées auparavant. Et si les deux se rejoignent, vous êtes déjà Toni Nadal, mais il est difficile pour les deux de se rencontrer. Avec Cascales et Ferrero, la même chose s’est produite un peu: si Ferrero n’était pas sorti, Cascales aurait-il été un pire entraîneur? Loin de là, ce serait quand même aussi bon, mais dans ce cas c’est le joueur qui vous donne la gloire.

Pensez-vous que le métier d’entraîneur est valorisé?

En haute compétition, nous sommes les derniers. Si j’apparais assis sur un banc à l’entraînement au Godó, c’est parce que le joueur le permet, pas parce que je l’ai gagné. Si ce jeu se termine et que le joueur décide que je dois y aller, je rentre chez moi et je ne me présente plus. C’est une condition que l’entraîneur a, être là parce que le joueur le veut. C’est pourquoi il est si difficile de créer des associations pour défendre vos droits. Quels droits? Bien sûr, si le joueur ne veut pas continuer avec vous parce qu’il paie le contrat et qu’il n’y en a plus, au revoir. Le problème est que de nos jours tout le monde se considère comme un entraîneur de compétition, vous allez sur Facebook et tout le monde a un poste de «Coach ATP». Il y a une certaine intrusion qui dévalorise la profession, à 26 ans on ne peut pas se dire coach ATP, on n’a pas eu le temps de terminer ce parcours.

L’ATP ne fait pas non plus grand chose pour récompenser les entraîneurs locaux.

L’ATP est une entité médiatique, ils remettront toujours le prix à ceux qui portent le meilleur: Becker, Massú, Norman, etc. Ce qu’ils pourraient faire, c’est déclarer différents types de prix. L’ATP est très cruel envers l’entraîneur, nous sommes le dernier singe. Imaginez que demain le joueur vous dise qu’il ne veut plus être avec vous, mais le manager est là, le père est là, la mère est là, l’entraîneur physique est là, celui avec les raquettes est … mais vous n’êtes pas. Tu es le dernier, c’est toi qui pars. Il en est ainsi et ne peut être établi autrement.

Ce devrait être l’inverse, l’entraîneur devant toutes ces pièces.

L’entraîneur a perdu cette référence. Je ne dis pas que les autres pièces ne doivent pas être, ce que je dis, c’est que ces pièces devraient tourner autour de l’entraîneur, et aujourd’hui elles ne le sont pas. Ils tournent autour d’un parent ou d’un manager. L’entraîneur doit être l’axe pour déplacer toutes les pièces, et si vous n’avez pas confiance en moi parce que rien ne se passe, je pars et quelqu’un d’autre vient, mais la personne qui vient reste l’axe. Pas un axe dictatorial comme il y a des années, mais le point de référence pour définir un cap.

Nous disons souvent que la Next Gen ne fonctionne pas aussi bien qu’avant, car elle a été élevée à une autre époque. Peut-être que cette surcharge dans l’environnement a quelque chose à voir.

Bien sûr, cela affecte beaucoup. Pour moi, l’un des problèmes que ces Next Gen ont avec le Big3 est la dureté de leur vie personnelle, cela ne peut pas être comparé. Tout le monde joue un œuf, ils sont parfaitement préparés à les battre, physiquement et techniquement, parfois ils sont encore meilleurs. Qu’est-ce qui ne va pas? Ce Zverev, quand le jeu doit être exécuté, le perd. Quand cet enfant doit tirer autre chose que le tennis, quand le jeu est sale, il perd.

Ne savent-ils pas souffrir?

Il n’a pas les mêmes valeurs, ils ne vont pas à l’extrême. Nadal va mourir sur cette piste, il va jouer avec des plaies aux pieds, avec n’importe quoi; Zverev no. Mais c’est que leur vie n’a pas été si difficile, ils n’ont pas eu ce fardeau de formation, ils sont moins endurcis en temps de guerre. Pas dans les armes que vous portez à la guerre, les armes qu’ils portent sont encore plus dangereuses, mais si Nadal manque de balles, prenez un couteau et la fête vous tuera. L’autre, s’il manque de balles, il se retrouve avec rien.

C’est drôle comment ce confort personnel finit par être quelque chose de négatif chez le professionnel.

Les gars qui vont jouer à l’avenir à 22 ans en ont maintenant 10, dans quel contexte ces 10 gars se forment-ils maintenant? Il n’y aura pas un gars de Serbie qui a vécu une guerre à l’âge de six ans, ni un autre Toni Nadal qui serre son neveu à chaque séance d’entraînement. Cela n’existe plus, maintenant les enfants se forment dans un environnement plus bénin, avec moins de rudesse, ils sont de plus en plus maîtres des relations. Cela crée des athlètes moins coriaces, et c’est le moment idéal pour le comparer. Voyons, il n’est pas normal que vous ayez un 20-1 H2H avec Raonic, êtes-vous vraiment si mauvais? Ou Nishikori, un autre exemple, est épouvantable face à face. Combien de fois Zverev a-t-il battu Nadal? Cela montre que ce sont de pires athlètes, au sens le plus large du terme.

Quand pensez-vous que le relais viendra?

En 2024, quand rien de tout cela n’est là. Le Grand Chelem sera donc remporté par le Zverev, le Khachanov, les Canadiens, certains Américains … mais la question sera: êtes-vous de meilleurs athlètes que ceux qui ont pris leur retraite? Pour moi, non. La preuve en est à cette époque où les deux générations coexistent.

Vous n’avez pas mentionné l’espagnol dans ces futurs triomphes.

L’Espagne est en pleine mutation. Le boom espagnol est venu, évidemment, d’une grande génération, mais ici la Fédération n’a pas 30 millions à investir. Le boom en Espagne provient de l’entreprenariat de nombreuses familles défavorisées, sans beaucoup d’argent. Il est venu avec des coachs créant des structures, créant des groupes, gagnant peu d’argent mais avec l’ambition de voyager et de grandir. Cela a été le secret du tennis espagnol, dans ce contexte, il était normal qu’il y ait 50 joueurs qui voulaient concourir en ATP, puis un top10, trois top20 et sept top100 sont sortis. Aujourd’hui, il y a très peu de projets, il y a moins de personnes qui commencent ce chemin.

Ils disent que c’est devenu un sport très cher.

Et à mon époque, c’était aussi cher, pensez-vous que l’avion coûte moins cher? Ou qu’il voyageait librement? Ou qu’il n’a pas payé l’entraîneur? Maintenant, les gens veulent aller dans un hôtel NH, j’allais dans une pension de la Gran Vía. Ils nous ont fait croire que le tennis est plus cher qu’auparavant, mais c’est la même chose, la différence est qu’il y a moins de pouvoir d’entreprendre.

Je comprends qu’il y a moins de courage pour faire face aux risques.

Bien sûr, les entraîneurs veulent la sécurité et les joueurs veulent avoir la certitude qu’ils vont prendre le dessus. Hé, il n’y a pas de sécurité ici, il faut le risquer! Qui y joue? Le gars qui est déjà très bon quand il était petit, mais il y en a peu. Celui qui perd en huitième ne joue plus, va aux États-Unis. Bien sûr, le tennis espagnol continuera d’avoir des joueurs, mais je pense que nous en aurons moins en raison du fait qu’il y a moins de gens qui marchent sur ce chemin.

L’autre grande question est de savoir ce qui se passera lorsque Nadal partira, soit avec des tournois nationaux, des téléviseurs ou avec ce site Web, par exemple.

C’est un mystère. Ici, nous parlons de votre site Web, de mon groupe, des écoles, des clubs, des magasins … toute l’industrie du tennis va souffrir. Rafa est un monstre, il tire tout et tout le monde. Bien sûr, l’industrie du tennis va souffrir, mais pas seulement celle de l’Espagne: lorsque Big3 sera retiré, l’industrie mondiale du tennis en souffrira. Si vous conduisez une Ferrari depuis 15 ans et que ça vous casse, je ne peux pas vous donner de Golf. L’ATP vit de ces Ferrari et quand elles seront finies il n’y aura rien de mieux à vendre.

L’ATP peint la Ferrari wheelie sur la Golf.

D’accord (rires). C’est quinze ans de jeux impressionnants, beaucoup d’épopée, de records pour l’histoire. Qui va jouer l’épopée maintenant? Zverev et Khachanov? Ce ne sont pas des Ferrari. Le tennis mondial va en souffrir, alors maintenant ils veulent le changer avec de nouvelles règles et des matchs plus courts. Pourquoi participent-ils aux finales Next Gen maintenant? Ils veulent commencer à vendre la nouvelle Ferrari et ainsi générer des rivalités, créer une identité pour eux.

Et en parlant de Nadal, le verrons-nous un jour sur votre chaîne?

Ce sont des mots plus gros (rires). Je ne sais pas quand je terminerai toute cette histoire de vies, mais allez, si je réussis à l’avoir même pendant quinze minutes, ce serait un luxe. Avoir eu Toni était déjà spectaculaire, un traitement magnifique et pas seulement avec lui, avec tous ceux qui sont venus, personne ne m’a frappé. Quelqu’un a même ouvert le compte Instagram pour le faire. Nous verrons comment je le fais, si je peux finir par discuter avec Rafa, ce serait la broche parfaite, sans aucun doute.

.