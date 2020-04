Entretien avec Nicolás Almagro dans notre dernier podcast

8 avril 2019. Nicolás Almagro annonce son retrait. Le joueur de tennis de Murcie décide que son physique ne peut pas en supporter plus et accroche sa raquette après avoir été, pendant plus d’une décennie, l’un des emblèmes de l’une des générations dorées du tennis espagnol. Champion du Coupe Davis, vainqueur de 13 titres ATP, médaillé olympique et top 10, ses réalisations parlent d’elles-mêmes.

Un an après cela, Almagro passe désormais l’isolement en profitant de la stabilité familiale. À la maison et pour travailler comme parent (son fils est né en 2017), le Murcien se souvient avec calme et calme de quelques souvenirs pas si lointains. On ouvre en parlant de ses débuts, de ses souvenirs de son premier duel du Grand Chelem, dans lequel il est venu servir pour le match contre Gustavo Kuerten (Roland Garros, 2004). Cette pause dans le tournoi parisien nous amène à expliquer pourquoi le tennis de Nico s’est toujours si bien moulé sur terre battue, malgré le fait que, en raison des conditions, il pourrait être plus adapté aux terrains durs.

L’homogénéité des surfaces finit également par être un sujet de débat. Nous sommes devant l’un des derniers spécialistes de l’argile pratiquement “pur”. “Oui, le tennis a fait un changement important. En ce moment il est beaucoup plus puissant qu’avant, malgré le ralentissement de certaines surfaces comme l’herbe. Les matériaux des raquettes, des balles … font tout aller beaucoup plus vite et il se joue de façon plus similaire sur toutes les surfaces “, déclare le Murcien. Nous nous sommes également arrêtés pour parler de la façon dont la décision a été prise de mettre fin à sa carrière de tennis.

“Bien que les gens puissent penser qu’annoncer ma décision a été un moment difficile, pour moi, c’était une bonne chose. Cela faisait longtemps que je n’étais pas bien physiquement, mes genoux étaient enflés, je ne pouvais pas participer et dans de nombreux tournois, je devais rentrer à la maison. (… ) Le médecin m’a dit que je devais de nouveau être opéré. Après quatre opérations du genou, j’ai apprécié les choses et je pense que c’était la décision optimale, de se retirer et de se reposer. ” À sa retraite, chez lui et entouré de presque tous ses entraîneurs, nous lui avons posé la question à un million de dollars: A-t-il vraiment jeté intentionnellement la dernière balle qu’il a jouée de toute sa carrière?

Cette information se trouve dans le podcast, en plus d’une dernière section dans laquelle Almagro révèle quel joueur du Big-3 C’était plus difficile à affronter, contre quel joueur historique il aurait aimé jouer … et une revue personnelle et approfondie de cette finale de Coupe Davis à Prague, où il a perdu le point décisif contre Stepanek.

Nous attachons le podcast sur iVoox; rappelez-vous qu’il se trouve également dans Spotify simplement en recherchant “Puntodebreak”. Tout à toi!

