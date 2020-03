Épidémie de coronavirus affectant les événements de tennis dans le monde

Ce qui semblait au départ être un problème local en Chine est maintenant devenu une véritable épidémie. Il est désormais confirmé que plus de 100 000 personnes dans le monde sont infectées par le virus Covid-19. Des cas d’une telle importance sociale laissent également leur note de bas de page sur le circuit du tennis.

Au total, neuf épreuves de l’ATP Challenger Tour ont été annulées ou reportées à la fin de l’été / automne. La plupart d’entre eux devaient être joués en Asie, mais l’un des événements devait commencer à Madrid le 23 mars (reporté à octobre pour le moment). Comme l’Italie a dû verrouiller deux régions, la finale du Bergamo Challenger n’a pas été jouée, laissant à la fois Ilya Marchenko et Enzo Couacaud avec le prix en argent et les points de classement du finaliste.

Le week-end dernier, de nombreux matchs de la Coupe Davis ont été joués sans public. Il y avait des liens en Europe comme l’Italie contre la Corée du Sud (Cagliari) ou la Pologne contre Hong Kong (Kalisz).

Pour le BNP Paribas Masters à Indian Wells, un certain nombre de nouvelles règles ont d’abord été introduites. Tout d’abord, les ballkids ne devaient plus s’occuper des serviettes des joueurs. La plupart des travailleurs du tournoi (y compris les ballkids) porteraient des gants. Parmi de nombreux autres, les joueurs seraient également invités à ne pas distribuer leur équipement utilisé aux fans et ne seraient pas autorisés à accepter des stylos, des balles de tennis et tout autre élément utilisé pour la signature d’autographes. Ces mesures de sécurité seront mises en œuvre lors de chaque événement à venir des circuits ATP et WTA au printemps (le cas échéant).

Mais tout cela ne se produira pas, du moins pas à Indian Wells. Le Département de la santé publique du comté de Riverside ayant déclaré une urgence de santé publique, l’Open BNP Paribas 2020 ne se tiendra pas.

L’Open BNP Paribas 2020 ne se tiendra pas. Https: //t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

– BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 9 mars 2020

Le nombre de décès liés aux coronavirus en Italie augmentant rapidement, le Rome Masters est en grand danger. Il en va de même pour chaque événement du circuit européen. Et encore une fois, comme il semblait que seules l’Asie et l’Europe auront de tels problèmes, il s’avère que le problème est beaucoup plus mondial que nous ne le pensions.

Bien que tout cela puisse crier à la panique, la sécurité des joueurs et des foules devrait être la priorité absolue. Sans vaccin ni traitement connus à ce jour, il est important que les gens maintiennent un système immunitaire stable et évitent les foules et les voyages internationaux.

À ce rythme, l’Open de France 2020 pourrait également être menacé d’annulation. Le marathon de Paris a été reporté et c’est un événement qui ne prend que six heures environ. Un Grand Chelem a besoin de deux semaines et si la situation ne s’améliore pas, il est difficile d’imaginer que Paris l’héberge dans le calendrier régulier de cette année. L’épicentre de l’épidémie étant l’Asie, même les Jeux olympiques de Tokyo, la compétition la plus attendue dans les sports mondiaux, doivent être placés sous un énorme point d’interrogation.