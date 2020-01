Épreuve de force finale entre Garbine Muguruza et Sofia Kenin

Quatrième graine Sofia Kenin jouera Garbine Muguruza samedi, lors de la finale du simple féminin de l’Open d’Australie 2020. Dans les matchs de demi-finale de jeudi, Kenin a battu la tête de série Ashleigh Barty tandis que Muguruza a eu raison de la quatrième graine Simona Halep.

Les deux matchs étaient des montagnes russes, les joueurs les mieux classés contrôlant l’élan dès le début avant que l’autre ne modifie les récits du match. Les températures extérieures ont rendu la tâche difficile même si l’échelle de contrainte thermique a été mise à profit.

Mais pour les joueurs qui sont venus sur le terrain, prêts à tout donner, la météo n’était pas un obstacle plus important que d’habitude. Les lignes de score des deux matches étaient également identiques – Kenin a remporté la première demi-finale 7-6 (8), 7-5 en une heure et 45 minutes, tandis que Muguruza a remporté le deuxième 7-5 (8), 7-5 en deux heures et cinq minutes.

Kenin et Muguruza ont minimisé ce qu’ils avaient réussi à faire jusqu’ici dans l’événement. Cependant, la signification de leurs résultats était indubitable. “Vous ne pensez pas comme ça. Il y a presque deux semaines.

Vous allez jour après jour et c’est ce que je faisais chaque match à la fois. Je suis très excitée d’être en finale, c’est un long chemin à parcourir et j’ai encore un match samedi », a déclaré Muguruza, qui atteint sa première finale majeure depuis le Wimbledon 2017.

Contre Kenin, qui est la première Américaine depuis les sœurs Williams à atteindre la finale de l’Open d’Australie, l’ancien numéro un mondial. Je sais qu’elle a une question difficile. Mais c’est l’un Muguruza est prêt à répondre. «La mission est certainement de partir d’ici avec un gros trophée.

Mais grande ou petite fête, c’est une réalisation incroyable. «Cela dépend vraiment de ce que vous ressentez. Je crois en moi que j’ai ce qu’il faut pour jouer ce genre de matchs et pour être dans cette phase. Vous essayez de garder le calme.

Il reste encore beaucoup de matchs à disputer. Je suis sûr que le bon moment va être une grande fête. Pour l’instant, c’est calme », a-t-elle déclaré. La joueuse de 21 ans, malgré son inexpérience dans les plus grandes étapes d’un événement, entrera en finale avec un gain de 1 à 0 contre Muguruza.

Kenin a remporté sa précédente réunion lors du premier tour de l’Open de Chine 2019, à Pékin. Crédit photo: Garbine Muguruza Twitter