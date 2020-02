Équipes de rêve de Tokyo 2020: Ash Barty et Nick Kyrgios; Jo Konta et Andy Murray; Belinda Bencic et Roger Federer?

Tokyo 2020 est à un peu plus de cinq mois et les épreuves olympiques de double mixte ne manqueront pas de générer quelques couples de rêve.

La paire américaine de Bethanie Mattek-Sands et Jack Sock a remporté le match pour la médaille d’or aux Jeux de Rio 2016 en battant ses compatriotes Venus Williams et Rajeev Ram 6–7 (3–7), 6–1, [10–7] Dans la finale.

Mattek-Sands est susceptible de participer à nouveau aux épreuves de double à Tokyo, mais il reste à voir si Sock sera nominé après son effondrement ces dernières années.

Le double mixte n’a fait son retour au programme olympique qu’à Londres 2012 après une absence de 88 ans.

La «qualification» pour le double mixte pour les Jeux olympiques de cette année est la suivante:

– Les 16 équipes seront composées de joueurs déjà inscrits en simple ou en double

– Les 15 meilleures équipes de classement combinées et le pays hôte sont éligibles

Bien sûr, de nombreux changements de classement peuvent se produire avant la date limite, mais voici quelques combinaisons intéressantes.

Australie – Ashleigh Barty et Nick Kyrgios

Barty est l’actuel n ° 1 mondial du WTA Tour et Kyrgios est le premier joueur masculin australien dans l’état actuel des choses alors qu’il est n ° 20 au classement ATP.

Barty a un pedigree en tant que joueuse de double car elle a remporté le double féminin de l’US Open 2018 aux côtés de CoCo Vandeweghe alors qu’elle a remporté les médailles de l’Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon.

Kyrgios AIME la dynamique en ce qui concerne l’environnement d’équipe car il a admis au début de l’année qu’il luttait pour la motivation en dehors des compétitions par équipes.

Ils apporteront beaucoup de flair et de divertissement aux tribunaux.

Canada – Bianca Andreescu et Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov

Quoi de mieux que deux jeunes armes à feu faisant équipe aux Jeux olympiques? Nous espérons juste au moment où les Jeux olympiques arriveront que la championne de l’US Open Andreescu aura surmonté ses blessures.

Auger-Aliassime et Shapovalov traînent tous les deux dans le top 20 mondial, tandis que Milos Raonic pourrait être une autre option s’il préparait son match dans les prochains mois.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord – Johanna Konta et Jamie Murray / Andy Murray

Konta a fait un début de bégaiement jusqu’en 2020, mais elle sera convaincue que sa forme reprendra avant les Jeux plus tard cette année. Elle a fait équipe avec Jamie aux Jeux de Rio 2016, mais ils ont perdu lors du premier tour face aux vainqueurs Mattek-Sands et Sock.

Bien sûr, elle aura également la possibilité de s’associer à Andy Murray (qui peut ou non participer aux Jeux olympiques) ou à Joe Salisbury, qui a remporté son premier Grand Chelem en double à l’Open d’Australie après s’être associé à Rajeev Ram des États-Unis. États.

Allemagne – Angelique Kerber et Alexander Zverev

Le triple vainqueur du Grand Chelem Kerber et le jeune pistolet Zverev ont pris forme car ils ont représenté l’Allemagne à la Hopman Cup à quelques reprises, terminant deuxième de la Suisse en 2018 et 2019.

Grèce – Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari

Imaginez les gros titres si Tsitsipas et Sakkari remportent la médaille d’or. La foudre de la Grèce, etc. Oui, ringard, nous savons.

La paire a eu un avant-goût de l’action en double mixte lors de son match à la Hopman Cup 2019, battant les États-Unis lors de la phase de tournoi à la ronde, mais perdant contre la Suisse et la Grande-Bretagne.

Japon – Naomi Osaka et Kei Nishikori

Le pays d’origine espère que l’ancien vainqueur de l’US Open Nishikori sera en forme et prêt à jouer aux côtés du double vainqueur du Grand Chelem Osaka à Tokyo.

Il y a peu de choses plus spéciales qu’une équipe à domicile qui remporte une médaille d’or devant ses fans.

Espagne – Rafael Nadal et Garbine Muguruza

Peut-être que la deuxième fois sera un charme pour le duo espagnol après s’être retiré de l’événement de 2016 avant qu’un ballon ne soit frappé alors que Nadal voulait se concentrer sur les simples et les doubles masculins.

Mais dans l’état actuel des choses, Muguruzua est en forme après avoir terminé deuxième à l’Open d’Australie et Nadal est, bien, Nadal.

Suisse – Belinda Bencic et Roger Federer / Stan Wawrinka

Bencic et Federer ont beaucoup de chimie car ils ont remporté la Coupe Hopman maintenant défaite en 2018 et 2019.

Bencic a déjà déclaré qu’elle serait «très heureuse» de s’associer à Federer aux Jeux olympiques de cette année, à condition qu’il veuille jouer en double mixte.

Si Federer n’était pas disponible, un certain Wawrinka ne serait pas un mauvais remplaçant.

États-Unis – Serena Williams et (Tennys Sandgren) Rajeev Ram / Frances Tiafoe

Nous plaisantons à propos de Serena et Tennys car ils ne sont pas amis, mais peut-être que Serena pourrait faire équipe avec le médaillé d’argent 2016 Ram, qui est actuellement en sécurité dans le top 10 du double masculin après son succès à l’Open d’Australie avec Salisbury.

Bien sûr, Serena n’a pas besoin de présentation et elle adorerait ajouter une cinquième médaille d’or olympique à son CV avec une médaille d’or en simple et trois en double féminin (aux côtés de sa sœur Vénus).

