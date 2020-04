Ernest Witty, le footballeur qui a promu le tennis espagnol

Le nom de Ernest Francis Witty Cotton il est totalement inconnu de beaucoup. Né à Barcelone en 1880, il faisait déjà partie de la colonie anglo-saxonne établie dans la ville catalane. Mais pas seulement: Witty était l’un des premiers pionniers du sport de la raquette en Espagne. Et ce n’était pas seulement dédié au tennis.

Comme de nombreux athlètes du début du XXe siècle, Ernest avait de nombreuses préoccupations concernant le sport. Son frère Arthur et il était de vrais amateurs de sport et ils ont trouvé un dilemme très différent de celui vécu en Angleterre, en particulier celui de Merchant Taylor’s School, dans le Merseyside, d’où ils venaient: des sports comme le football et le tennis étaient encore à développer. Ils le feraient au sein de l’aristocratie et de la bourgeoisie catalanes, et ces deux frères ils ont joué un rôle fondamentall.

Comme le raconte Pedro Hernández dans La Vanguardia, l’appel tennis sur gazon Il a fait ses premiers pas à travers les familles de Britanniques installés dans des lieux d’affaires, tels que Huelva (où le football est également apparu, dans la ville de Riotinto), Saint-Sébastien, Madrid ou Valence. Ces familles comptaient parfois sur un simple filet et des bâtons dans le jardin de leurs charmantes maisons victoriennes pour manier leurs raquettes. Witty a vu un projet porteur, dans une Barcelone en plein essor industriel et commercial, avec de plus en plus d’étrangers le peuplant. Alors, il a décidé de commencer à appeler ces familles, il a essayé de les organiser sous l’égide de la Fédération internationale et convaincu le consul britannique à Barcelone de louer une place dans le Clarís Street, à côté du Paseo de Gracia, où construire deux pistes. Au même endroit, Barcelona Lawn Tennis ClubMaintenant, bien sûr, le Real Club de Tenis de Barcelona.

Mais ce n’était pas le seul projet qui a fait son chemin à l’époque. L’une des plus grandes amitiés des frères Witty était celle de Joan Gamper, ni plus ni moins que le fondateur du Fútbol Club Barcelona. Gamper et Witty partageaient des passions, le football et le tennis, et par coïncidence (ou causalité), ce 1899 a également vu la naissance de ce qui allait devenir le plus grand club de football de la ville. Alors qu’Arthur Witty et Joan Gamper se sont concentrés sur la croissance du FC Barcelone, l’un sur le terrain de jeu et l’autre à travers les bureaux, Ernest a été catégorique en essayant de développer le sport blanc en Espagne. Cela ne le prive cependant pas de jouer un rôle fondamental dans l’histoire du Barcelona Football Club, car à travers le compagnie avec son frère (actuel Witty SA) a importé des équipements sportifs à Barcelone. Peu importait qu’il s’agisse de ballons de football et de sifflets réglementés pour les arbitres ou de poteaux, filets et raquettes pour jouer au tennis: ils sont devenus les pionniers de ces sports, les développant et fournissant la logistique et le matériel dont ils avaient besoin.

Mais Ernest avait encore le temps de faire sa marque. Witty avait plus de plans pour façonner ce sport émergent. Parallèlement à la naissance d’autres espaces pour jouer au tennis, 1903 a décidé d’organiser le premier championnat international de tennis en Espagne. Il a été baptisé Premier concours international de tennis sur gazon à Barcelone, et a été créé par le biais d’un comité exécutif composé de membres de quatre clubs de la ville de Barcelone: ​​le Real Club de Tenis Barcelona (présidé par Witty), le Polo de Club de Barcelone, le Salud Sport Club et le Sportsverein Barcelona (le club des Allemands).

En un clin d’œil, comme si les dieux le récompensaient pour son énorme travail, Ernest Witty était le plus grand vainqueur de cet événement, prévalant dans le simple et double masculin tandis que son frère, qui était alors devenu le Président du Fútbol Club Barcelona, ​​il a conquis le double mixte avec sa femme. Comme vous pouvez le voir, tout reste à la maison: des années plus tard, Ernest a également tenté sa chance dans le football, en jouant six matchs avec la veste culé et en aidant le Barça à remporter son premier Championnat de Catalognea en 1905.

Witty était très complice de la Satrústegui, la famille qui a présidé le Club de loisirs de Saint-Sébastien. Cela les a conduits à la prochaine étape de l’histoire du tennis espagnol: la création du Fédération royale espagnole de tennis, en 1909, lors de la célébration d’un tournoi dans la capitale Donostia. La soi-disant Association royale de tennis sur gazon d’Espagne, dont Satrústegui fut le premier président et Witty l’un de ses membres, n’était que la continuation de l’Association de tennis sur gazon de Barcelone.

Ernest avait donc laissé un héritage indélébile. Quelque temps plus tard, il reviendrait pour voir comment son bien-aimé RCTB avait changé de siège social, au milieu du XXe siècle, et assister au conflit du Trophée Conde de Godó, né en 1953. Ce tournoi a fini par devenir l’un des événements de une plus grande pertinence sur la scène internationale du tennis, dont le record comprend les meilleures raquettes de l’histoire. Son germe se trouve dans l’esprit de Ernest Witty, l’ami de Joan Gamper, footballeur, joueur de tennis et homme d’affaires, le cerveau derrière le développement du tennis en Espagne. Sans cela, peut-être que le tennis dans notre pays ne serait pas ce qu’il est. Pour l’instant, un morceau de l’histoire du Real Club de Tenis Barcelona, ​​du Trophée Conde de Godó et du tennis espagnol est entièrement à vous..

