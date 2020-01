Ernests Gulbis étourdit Felix Auger-Aliassime au premier tour de l’Open d’Australie 2020

Le qualifié Ernests Gulbis s’est battu devant la tête de série no 20 Felix Auger-Aliassime 7-5, 4-6, 7-6, 6-4 pour atteindre le deuxième tour de l’Open d’Australie 2020 mardi. Le Canadien n’a pas réussi à gagner un seul match lors des tournois durs – Open d’Australie et US Open.

Gulbis a frappé un total de 39 gagnants au cours de quatre sets, remportant 79 pour cent des premiers services avec 11 as. En revanche, Felix a réussi 42 fautes directes contre seulement 31 vainqueurs.

Ernests Gulbis a remporté le premier set

Sans problème sur aucun des jeux de service, le set n’a vu aucune chance de pause jusqu’au neuvième match. C’est le qualificatif Gulbis, qui a cligné des yeux en premier lorsque Felix Auger-Aliassime a obtenu la première pause du set.

Cependant, le Canadien n’a pas réussi à servir le set à 5-4 alors que Gulbis méritait la pause. Auger-Aliassime a de nouveau été cassé alors qu’il servait à rester dans le set alors que le Letton a assuré le set d’ouverture 7-5 après 50 minutes de tennis exténuantes.

Felix Auger-Aliassime égalisé dans le deuxième set

Dans une réplique du premier set, la 20e tête de série a brisé Gulbis lors du neuvième match avant de sauver 3 points d’arrêt dans le match précédent et de revenir de 0 à 40 pour tenir un jeu de service crucial.

Le joueur de 31 ans a semblé casser Felix alors qu’il montait 40-0 alors qu’il servait pour le deuxième set. Cependant, la star de nouvelle génération a encore une fois sauvé les trois chances de pause et a servi le set 6-4 en 48 minutes. Le joueur de 19 ans a enregistré un total de six points de rupture dans le set.

Gulbis prend les devants après un troisième set serré

Les matchs avec le service durent jusqu’à 6-6 car les deux joueurs ont tenu leurs matchs de service pour forcer le set au bris d’égalité. Au bris d’égalité, Gulbis a changé de vitesse alors qu’il était partout dans le jeune Canadien.

Gulbis menait 5-1 en un éclair, mais Felix se ralliait pour combler l’écart à 5-3. Cependant, il n’a pas réussi à arrêter le Letton attaquant alors qu’il a réussi un troisième set serré 7-6 (4) en 1 heure et 7 minutes.

Felix Auger-Aliassime a perdu le match après un quatrième set maladroit

Gulbis a poursuivi sur sa lancée dans le quatrième en battant Felix Auger-Aliassime lors du 5e match pour obtenir une avance de 3-2 au service avant de sauver trois points d’arrêt lors du match précédent pour tenir un match de service crucial. Felix a gardé ses nerfs dans les moments difficiles alors qu’il tenait ses services. Cependant, un Gulbis concentré a servi le set 6-4 et a remporté le match après 3 heures et 35 minutes.

Le Goéland prend son envol 🐦

Voir également

Le qualificatif Ernests Gulbis retourne au deuxième tour #AusOpen pour la première fois depuis 2014, faisant grimper la tête de série no 20 Auger-Aliassime 7-5 4-6 7-6 (4) 6-4. # AO2020 pic.twitter.com/WIrtscbUW2

– #AusOpen (@AustralianOpen) 21 janvier 2020