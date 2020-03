Ernests Gulbis, voulant parler à nouveau

La vie de Ernests Gulbis était destiné à être différent depuis le début. Après tout, son nom vient du goût de ses parents pour la lecture et le dévouement à Ernest Hemingway Ernests chevauchait le circuit du jet privé à la suite de la fortune pétrie par son père, l’un des hommes les plus riches de Lettonie. À un moment donné de sa carrière, il était le prototype d’un garçon gâté ainsi que d’un rebelle, celui qui devait démontrer sa supériorité à chaque étape.

De même, Gulbis était toujours difficile à haïr. La raison? L’immense talent coulant à travers sa raquette. Son revers, absolument diabolique; leurs délicieux changements de rythme ont laissé des gagnants à chaque match. Même son apparence. Cet ensemble a contribué à lui donner une aura difficile à expliquer. Ernests suintait charisme, confiance en soiEt pour couronner le tout, il y avait un coup qui semblait si amateur que tous ceux qui brandissaient une raquette se sentaient identifiés avec lui: ce droit en forme de mouette, inexplicable et que dès qu’il jetait un coup gagnant comme du bas il lançait une autre balle qui rebondissait avant d’atteindre le réseau.

Cette jeune rockstar qui semblait prise du temps de McEnroe et co a assaisonné son tennis avec une bonne dose de sauce épicée hors du court. Les aventures du letton sont innommables et donnent pour livre. Le plus connu a eu lieu à Stockholm: avant de jouer le tournoi, Gulbis a été arrêté pour demander quelques prostituées (crime en Suède). Pour lui, tout était «un malentendu». Il a également eu l’audace d’étiqueter Djokovic, Nadal, Federer et Murray comme “ennuyeux”, manquant l’explosivité des autres rivalités hors piste. Même le commentaire macho étrange est sorti de sa bouche après avoir dit que les femmes ils devraient se concentrer sur leurs enfants et leur famille.

Ce «fils de papa» perspicace, cependant, avait de facto gagné sa place dans le tennis. En 2010, il a battu Federer à Rome et l’a amené à la limite à Madrid, a conquis son premier titre ATP et il semblait qu’il avait commencé son ascension imparable vers l’élite. Mais l’histoire de Gulbis, comme nous le verrons, est celle des chutes et des renaissances continues: en 2012, il a quitté le top 100, son éthique de travail a recommencé à être remise en question et un facteur est apparu qui resterait avec lui le reste de sa carrière: putain de blessures. Mais le Letton avait un plan, faire taire les bouches, et après avoir allongé la pré-saison et pris le temps de repos nécessaire, 2013 et 2014 ont été des années de bonhomie pour Gulbis: il a gagné 4 titres, Il a laissé un grand match contre Nadal à Indian Wells où il était sur le point de renverser la meilleure version du Manacori, et il l’a emporté en battant Federer à Roland Garros pour atteindre ses premières demi-finales du Grand Chelem. Avec Gunter Bresnik combler le vide que son premier mentor, Hernán Gumy, avait-il quitté, tout semblait bien se passer pour Gulbis, qui se consolidait comme une véritable menace dans l’élite.

Trois semaines. Il y a seulement trois semaines, le Letton est resté dans le top 10. La seconde moitié de la saison a été irrégulière, avec un solde négatif de victoires-défaites et des problèmes d’épaule qui se cachent. Gulbis est entré dans une spirale négative où des erreurs directes ont saisi son jeu. En 2017, peut-être, il a semblé trouver son tournant hors de la piste: en tombant du top 500, Ernests s’est marié Tamara Kopaleyshivili, Son épouse actuelle. Fini ce fou aux cheveux bouclés: le tennis n’était plus sa principale préoccupation. La seule exception étant une finale à Stockholm contre Tsitsipas, Gulbis a signé une année absolument horrible, accumulant des pertes aux niveaux ATP et Challenger.

C’était le traversée du désert d’Ernests. Le messie qui ne pouvait pas trouver ceux qui l’entouraient auparavant. Le monde du tennis lui a tourné le dos, l’a oublié et a commencé à se demander pourquoi, avec la vie résolue, le Letton laissait encore une si mauvaise image sur les courts. Mais il semblait que Gulbis avait un plan. Peut-être qu’il a sous-estimé la dureté du circuit Challenger, sans mettre suffisamment de travail et de persévérance pour battre plus de joueurs affamés que lui, avec moins de déplacements. Ce 2020 tout semble différent. Ernests n’est pas la même chose. Il n’y a pas de bruit sur la piste, il n’y a que sérénité et travail. Votre dernière semaine en Pau, où il a réussi à décrocher un trophée pour la première fois en près de six ans, indique que le Letton est de retour … et mieux. En demi-finale, après avoir perdu le tie-break du deuxième set contre Gabashvili (une autre vieille connaissance du circuit) dans un duel qu’il avait contrôlé, il a entamé la troisième avec une pause décisive; où j’avais l’habitude de baisser les bras, maintenant marchez sur le pied de l’accélérateur. La finale était une clinique de préparation d’avant-match et d’avoir confiance en vos coups, étant le premier joueur de tennis à annuler le coup d’envoi monstrueux Janowicz (Un autre qui est de retour; bientôt, peut-être, parlons de lui) et devenir celui qui a lancé des bombes à répétition au service qui a usé l’obus polonais.

C’est drôle: la victoire en France l’a laissé aux portes de top-160. Gulbis est très loin d’arriver là où il était, mais les sensations sont différentes. Toute l’arrogance qui véhiculait autrefois ses paroles a disparu, consciente du niveau dans chaque échelle du circuit. “Ce Challenger est plein de bons joueurs, ça me fait plaisir de gagner à nouveau un titre. Toute la semaine j’ai eu un très bon niveau, aujourd’hui (en finale) j’ai pu très bien soustraire son service. La dernière fois que j’ai gagné un Challenger était quand j’ai commencé à jouer sur le circuit. J’avais 18 ou 19 ans. Je n’ai jamais eu de bons résultats plus tard en Challengers car Ce n’est pas facile. Tous les joueurs ont faim, surtout s’ils jouent contre quelqu’un qui a été dans le top 10 comme moi. Ils ont une motivation supplémentaire et pour les battre, vous ne pouvez pas jouer régulièrement, vous devez jouer à un très bon niveau. ”

La carrière d’Ernests Gulbis a été une vraie montagne russe. A 31 ans, le Letton reste motivé par le sport et l’envie de reprendre la parole. Son tennis est plus vivant que jamais et son regard exprime la paix et le calme. Qui sait si son nom sera à nouveau parmi les meilleurs, seul le temps nous le dira, mais Gulbis est prêt à relever tous les défis. Son retour ne fait que commencer.

