Espérons que les gens commencent maintenant à voir le vrai Nick Kyrgios

Le joueur de tennis australien Matt Reid espère que les gens commencent à voir “le vrai” Nick Kyrgios. Lundi, Kyrgios a proposé de livrer de la nourriture aux personnes qui ont du mal à mettre de la nourriture sur la table pendant la fermeture du coronavirus.

“S’il vous plaît, ne vous couchez pas l’estomac vide”, a posté Kyrgios sur Instagram. “N’ayez pas peur ou ne soyez pas gêné de m’envoyer un message privé. Je serai plus qu’heureux de partager tout ce que j’ai.” Même juste pour une boîte de nouilles, une miche de pain ou du lait.

Je vais le déposer à votre porte, sans poser de questions! “Un jour plus tard, Kyrgios a fourni une mise à jour sur la situation alors qu’il postait sur Instagram:” Hé les gars, demain je ferai autant de livraisons que possible tout au long de la journée pour les personnes les plus proches avec lesquelles j’ai été en contact.

Si je n’ai pas encore lu votre message, croyez-moi, je ferai de mon mieux pour arriver au vôtre. Et à mes amis internationaux du monde entier, j’aimerais en faire plus, mais en ce moment, les choses sont difficiles, rester forts, les jours meilleurs arrivent. “

Reid insiste sur le fait qu’il n’est pas du tout surpris de ce que fait Kyrgios car c’est simplement ce qu’il est – une personne toujours prête à aider les autres. “Bravo NK, dans des moments comme ceux-ci, vous voyez comment les gens réagissent et, encore une fois, comme les feux de brousse que vous cherchez à aider les autres.

En tant que personne qui a voyagé avec Nick pendant un certain temps, cela n’est pas un choc – j’espère que les gens commencent à voir le vrai Nick “, a déclaré Reid dans un message sur Twitter.