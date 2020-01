Alexander Zverev et Dominic Thiem: est-ce le début d’une nouvelle ère? L’Allemand et l’Autrichien disputeront leur première demi-finale à l’Open d’Australie, une réalisation incroyable. Thiem, finaliste de l’Open de France à deux reprises, a également la chance d’atteindre la finale à Melbourne.

Avant d’affronter son ami Zverev, qui, pour la première fois de sa carrière, a réussi à passer les quarts de finale en Slam. La victoire de Thiem sur Rafael Nadal peut être interprétée comme le début d’une nouvelle ère. Dominic a montré toutes ses améliorations extraordinaires sur un terrain dur, une surface sur laquelle il est parfaitement à l’aise maintenant.

Zverev qui, pendant des années a été considéré comme un joueur plus faible dans le Slams, a mis fin à une période négative qui a duré plus d’un an, atteignant son meilleur résultat en Major. En tête-à-tête, Thiem mène 6-2. L’Autrichien mène 2-1 sur les matchs en dur.

Ils joueront leur troisième défi en Slam après deux à l’Open de France, tous deux remportés par Thiem, en 2016 et 2018. Le vainqueur de ce match affrontera le champion en titre Novak Djokovic, qui a une nouvelle fois battu son rival Roger Federer, en première demi-finale de l’Open d’Australie 2020.

Gagner le titre ne sera pas facile pour Thiem ou Zverev: battre Djokovic en ce moment est un objectif presque impossible pour quiconque, en particulier à la Rod Laver Arena, où le Serbe a déjà remporté sept éditions du tournoi.

Pourtant, voir l’un de ces deux joueurs jouer la finale à Melbourne sera un moment très important pour l’ATP Tpur. Enfin, il y a des joueurs prêts à défier les Big Three. Peut-être qu’ils ne gagneront pas encore un Slam, mais les perspectives de changement, que cela plaise ou non, progressent plus rapidement.